Roma-Stoccarda, Gasp vola sulle ali di Pisilli

Basta una doppietta di Niccolò Pisilli alla Roma di Gasperini per battere 2-0 lo Stoccarda e portarsi al sesto posto della League Phase di Europa League a quota 15 punti. Ad una giornata dal termine, i giallorossi, sono vicini ad evitare il playoff.

Un gol per tempo di Niccolò Pisilli, regala alla Roma di Gian Piero Gasperini la vittoria 2-0 contro lo Stoccarda nella settima giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi sono ora sesti in classifica a quota 15 punti. 3 in meno di Lione e Aston Villa prime a 18, a seguire Friburgo a 17, Midtjylland e Sporting Braga a 16 e poi proprio la Roma a 15 alla pari del Ferencvaros. All’ottavo posto poi il Real Betis a 14 punti, gli stessi del Porto nono. Al momento 15^ e sicuro almeno dei playoff il Bologna che in serata ha sprecato la grande occasione di salire a 14 punti pareggiando 2-2 con il Celtic ed è fermo quindi a quota 12. L’ultimo turno, settimana prossima, sarà fondamentale per definire la classifica.

Pisilli la sblocca, Roma avanti

Roma pericolosa due volte tra il 19′ e il 20′ con Soulé. L’argentino ci prova ma non trova mai lo specchio della porta. Al 33′ occasione Stoccarda. Leweling ci prova dal limite. Respinge Svilar. 4 minuti e anche Undav è pericoloso. Lancio dalle retrovie per il centravanti, che si coordina al volo con il destro ma non trova lo specchio della porta della Roma. Sono allora i giallorossi a passare al 40′ con Niccolò Pisilli. Lancio visionario di Matias Soulé che con l’esterno sinistro serve Pisilli. Il centrocampista sfrutta il buco di Mittelstadt e super un non impeccabile Nubel per il gol del vantaggio giallorosso. 3 minuti e ci prova Pellegrini. Tsimikas appoggia al 7 che prova il destro a giro. Salva Nubel.

Finisce 2-0, doppietta del centrocampista

Pronti via e ci prova subito Undav, Svilar salva in uscita. Risponde subito Matias Soulé, ripartenza Roma con l’ex Juve che calcia male con il sinistro sul fondo. Ancora Undav pericoloso al 58′. Punizione dal limite di Fuhrich che con deviazione arriva alla punta che calcia però alle stelle da ottima posizione. Lo Stoccarda cerca il pari senza trovarlo e mai realmente impensierendo Svilar. E’ allora la Roma a chiudere ogni discorso al 93′. A segnare ancora Niccolò Pisilli. Rensch imbuca in area per Dybala, che controlla e appoggia al centrocampista bravo e letale nel trasformare l’assist nella rete che chiude la partita. Vince 2-0 la Roma, ora ad un passo dagli ottavi.

Le parole post

Al termine del match ha parlato al microfono del nostro Daniele Matera, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che si è espresso così su Pisilli e sul suo futuro: “Pisilli resta qui con noi e non soltanto per i due gol di stasera. Siamo di fronte ad un ragazzo di valore, ha capacità di tiro e di inserimento che lo hanno sempre contraddistinto “.

Così invece lo stesso Pisilli a Sky Sport nell’immediato post-match: “Sono contento, era un po’ che non segnavo! Sono contento per la vittoria perché ci serviva e molto probabilmente così eviteremo i playoff. È un anno che gioco coi grandi, loro hanno tanta esperienza, è molto presto per essere accostato a loro. Per me giocare per la Roma è un sogno, io sono romanista, ma credo che ogni calciatore voglia giocare. Quando trovi meno spazio fai delle riflessioni, ma ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e lo sarò fin quando sarò qui“.

Le condizioni di Mancini e Ferguson

Gianluca Mancini ha riportato nel corso della gara della Roma contro lo Stoccarda un trauma contusivo al bicipite femorale. Evan Ferguson ha invece riportato un minimo trauma alla caviglia sinistra. Per entrambi i calciatori non sembra niente di grave al momento. Mancini e Ferguson dovrebbero quindi essere regolarmente a disposizione per la gara del 25 gennaio in casa contro il Milan.

Le altre gare

Sporting Braga-Nottingham Forest 1-0, Celta Vigo-Lille 2-1, Glasgow Rangers-Ludogorets 1-0, Nizza-Go Ahead Eagles 3-1, Dinamo Zagabria-FCSB 4-1, Ferencvaros-Panathinaikos 1-1, Salisburgo-Basilea 3-1, Utrecht-Genk 0-2.