Clamoroso Utrecht-Genk, match in ritardo di 50 minuti per colpa di ultras armati – VIDEO

Grande caos ieri sera a Utrecht, dove la partita di Europa League contro il Genk è iniziata con grandissimo ritardo a causa delle recenzioni sfondate dai tifosi belgi.

Attimi di grande tensione e caos nella serata di ieri, prima del fischio d’inizio dela sfida tra Utrecht e Genk. Il calcio d’avvio è stato rinviato a più riprese e la partita è iniziata con 50 minuti di ritardo. Molti tifosi sono entrati sena biglietto e a quel punto la polizia olandese ha dovuto sgomberare con la forza l’intero settore per effettuare ulteriori controlli di sicurezza, così l’inizio della gara è stato posticipato.

Caos a Utrecht

Attimi di grandissima tensione a Utrecht. La polizia anti-sommossa ha pertanto deciso di sgomberare il settore ospiti con i tifosi belgi indirizzati verso l’uscita e allontanati anche con la forza. Secondo quanto riporta la stampa belga, molti sostenitori del Genk si sarebbero presentati armati di bastoni o manganelli.

Alla fine la partita si è disputata regolarmente e ha visto il Genk vincere per 2-0 in trasferta sul campo dell’Utrecht. La truppa belga ha conquistato i tre punti nel corso del secondo tempo grazie alla rete di El Ouahdi al minuto 54, e al rigore trasformato da Heymans al minuto 83. Con quest’affermazione, il Genk è salito al decimo posto della classifica della League Phase. Dunque, allo stato attuale, i belgi giocherebbero i playoff. Discorso differente per l’Utrecht, già eliminato dalla competizione dopo aver conquistato un solo punto con 3 gol messi a segno e ben 11 incassati nelle sette partite disputate.

La curiosità geografica

La curiosità geografica riguarda la brevità della trasferta europea nella competizione. La sfida tra Utrecht e Genk è una delle trasferte europee più brevi della stagione. La distanza in linea retta tra le due città è di 128 km, con il percorso più breve di 156 km.

