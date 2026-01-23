Rai Sport, Montingelli invita ad abbassare i toni: “Pretestuoso documento approvato da Cdr”

Le polemiche interne rischiano di indebolire Rai Sport proprio nel momento in cui la testata è chiamata a una sfida cruciale.

Tra rilancio editoriale e grandi eventi internazionali. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Saverio Montingelli, componente del Comitato di redazione di Rai Sport, che interviene pubblicamente per prendere le distanze dalle contestazioni esplose nelle ultime ore intorno alla direzione sportiva della Rai. Montingelli chiarisce fin da subito la propria posizione, spiegando di aver espresso voto contrario al documento approvato dopo l’assemblea di Rai Sport.

Un’assemblea che, sottolinea, ha visto la partecipazione di meno di un terzo del corpo redazionale, un dato che ne ridimensiona inevitabilmente la rappresentatività. Secondo il componente del Cdr, è legittimo che all’interno di una redazione convivano visioni differenti, però quando il confronto viene sostituito dalla polemica e dalla strumentalizzazione, il rischio concreto è quello di indebolire la testata invece di rafforzarla.

Montingelli critico per il bene di Rai Sport

Nel suo intervento, Montingelli invita Rai Sport a guardare avanti, ad avere una prospettiva ampia e a puntare con decisione sull’innovazione. Al contrario, alcune prese di posizione emerse in queste ore sembrerebbero rispondere più alla difesa di singoli “orticelli” e a una mentalità definita antiquata, che rischia di danneggiare una direzione impegnata in un percorso di rilancio.

Il contenuto del documento approvato dai due terzi del Cdr e dal fiduciario di Milano, con l’avallo dei pochi presenti, viene giudicato pretestuoso, perché apparirebbe come un tentativo di strumentalizzare decisioni che la direzione sta assumendo con scrupolo, dedizione e professionalità.

Decisioni che, come evidenziato da Montingelli, sono strettamente legate alla preparazione di appuntamenti fondamentali come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e altri eventi editoriali di primo piano. Proprio in quest’ottica vengono respinte anche le critiche sull’impiego di una collaboratrice esterna, descritta come una professionista di valore e di riconosciuta competenza, capace di rappresentare un reale valore aggiunto per la testata. Allo stesso modo, non appare corretto imputare al direttore l’utilizzo di colleghi della Tgr nel progetto olimpico, una pratica che in passato è sempre stata adottata senza suscitare polemiche.

Secondo Montingelli, in questa fase a Rai Sport si starebbero confondendo i ruoli, con una parte minoritaria della base che tenta di sostituirsi alla direzione editoriale. Il direttore Paolo Petrecca, oggi finito nel mirino delle critiche, ha invece dimostrato con i fatti di saper valorizzare e rilanciare programmi storici come La Domenica Sportiva, 90° Minuto del sabato e altre produzioni, storiche e recenti. Per queste ragioni, conclude Montingelli, non si comprende l’accanimento nei confronti della direzione. In una fase così delicata per Rai Sport e per il servizio pubblico, sarebbe auspicabile abbassare i toni e tornare a un confronto serio e responsabile, nell’interesse della testata, dei professionisti e dei telespettatori.