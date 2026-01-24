Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, sabato 24 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, gli aggiornamenti:

10.00 Lorenzo Venturino è un nuovo calciatore della Roma. Ecco la nota dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l’intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all’Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20”.

8.00 Nelle ultime ore inoltre, Alfredo Pedullà ha parlato così di Lucas Da Cunha: “Il Como non ha la minima intenzione di privarsi di Lucas Da Cunha, centrocampista e soprattutto capitano di una squadra che sta volando. Possiamo ricostruire quanto è successo negli ultimi giorni con il classe 2001 accostato all’Olympique Marsiglia senza alcun tipo di profondità. Fabregas ha chiarito in conferenza (“non so nulla”). Aggiungiamo che fin qui non si è verificato alcun tipo di contatto. E che probabilmente ci sono personaggi che hanno interesse a fare speculazioni per movimentare un mercato inesistente. E che magari trovano qualche sponda mediatica per ottenere un po’ di pubblicità. Il Como ha avuto zero richieste. Ritiene Da Cunha indispensabile. Figuriamoci a circa 10 giorni dalla conclusione del mercato invernale.

7.30 Pedullà sulla Lazio: Nelle ultime ore Kialonda Gaspar, difensore centrale angolano classe 1997 di proprietà del Lecce, è stato accostato anche con forza alla Lazio. In base alla nostra ricostruzione non c’è stato fin qui alcun tipo di contatto diretto tra i club che nelle prossime ore si sfideranno in Salerno. Il Lecce considera Gaspar un titolare. La Lazio dovrà riflettere sul dopo Romagnoli. Sono stati proposti diversi profili (anche Ranieri), ma fin qui non è stato presa alcun tipo di decisione. Di Gaspar in uscita si potrà eventualmente parlane se ci saranno contatti tra le due società. Nulla escludiamo, ma fin qui nulla di concreto.

Juventus, l’affare En-Nesyri a un passo dal traguardo

7.00 Alfredo Pedullà, nelle ultime ore, così sull’attacco della Juve: La Juventus ha lavorato anche oggi sull’affare Youssef En-Nesyri dopo aver raggiunto l’accordo con il Fenerbahce che vi abbiamo raccontato ieri, svelando le cifre e la formula. E siamo ormai a un passo dal traguardo. La giornata di oggi è servita. Con un blitz che si è protratto, per spiegare al centravanti marocchino il programma tecnico che la Juve ha voglia di sottoporgli. Il Fenerbahce ha accettato il prestito con diritto di riscatto, come tutti i calciatori En-Nesyri vorrebbe garanzie sul fatto di poter restare a Torino per più di cinque mesi. Ma è stato lui a mettere la Juve in cima alla lista delle preferenze, come segnalato già la scorsa settimana dalla Turchia. Quindi adesso la necessità è quella di accelerare per consegnare un nuovo centravanti a Spalletti.