Queste le parole di Jakobs: “Ho il sospetto che 3 nostri giocatori siano stati avvelenati prima della finale di Coppa d’Africa. Non posso dire con esattezza cosa sia successo, non lo sappiamo nemmeno noi. Ma penso che non sia stata una normale intossicazione alimentare. Diatta ha cominciato a vomitare negli spogliatoi, Ousseynou Niang è stato male nel riscaldamento. Il momento in cui abbiamo portato fuori Niang è stato davvero inquietante. Anche Sarr è crollato all’intervallo. Nessuno dei 3 riusciva a tenere su la testa. Non voglio accusare nessuno, ma non è stata una coincidenza”.