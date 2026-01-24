Giovane al Napoli, visite mediche: il saluto ai tifosi azzurri – VIDEO

Tutto pronto per le visite mediche per Giovane, nuovo acquisto del Napoli. L’ex attaccante del Verona è a Milano per iniziare la sua avventura con il club partenopeo.

Tutto pronto per le visite mediche per Giovane, nuovo acquisto del Napoli. L’ex attaccante del Verona è a Milano per iniziare la sua avventura con il club partenopeo. Arrivato alla clinica La Madonnina, il calciatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per quello che sarà un grande passo per la sua carriera.

Giovane è ormai un nuovo acquisto del Napoli. L’ex attaccante del Verona è a Milano per iniziare la sua avventura con il club partenopeo. Arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, il calciatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per quello che sarà un grande passo per la sua carriera. Ai microfoni di Sportitalia ha dichiarato: “Sono molto felice”.

Tutto fatto per l’approdo del brasiliano Giovane al Napoli: ieri è arrivato l’accordo fra i club e si attende ora che siano completati gli ultimi passaggi prima degli annunci di rito. 20 milioni, bonus compresi, la cifra che incasserà il Verona, un club che non è nuovo a cessioni di un certo tipo da quando è tornato Sean Sogliano come direttore sportivo.

Il Napoli ha messo la freccia nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio, superando la concorrenza della Lazio e aggiudicandosi Giovane Santana do Nascimiento. 20 milioni, bonus compresi, la cifra che potrebbe incassare il Verona. Un club che non è nuovo a cessioni esemplari di questo tipo, soprattutto da quando è tornato, nel ruolo di direttore sportivo, Sean Sogliano. Da Ngonge a Noslin, fino a Giovane e alla probabile prossima plusvalenza, rappresentata da Belghali: scopriamo le sue migliori scoperte.

Verona, 20 milioni da Giovane, arrivato a parametro zero

Alzi la mano chi conosceva Giovane Santana do Nascimiento soltanto sei mesi fa. Sì perché al Corinthians anche a causa del mancato accordo per il rinnovo il brasiliano non giocava più da molti mesi. Dunque il suo arrivo in Europa è avvenuto a fari spenti, grazie alla prontezza del ds del Verona, Sean Sogliano, consigliato dal fidato scout Vincenzo Bevo.

Arrivato a parametro zero, rivenduto per 20 milioni soltanto sei mesi dopo: quello di Giovane è soltanto l’ennesimo capolavoro economico di Sogliano. La prossima plusvalenza? Probabilmente sarà il terzino destro Rafik Belghali, che fra gli altri club non ha lasciato indifferente l’Inter in questi mesi di crescita esponenziale. Ma scopriamo quali sono state le migliori cessioni del Verona in questi anni.

Verona, da Ngonge a Giovane: le 10 cessioni più costose

Quali sono state le cessioni più costose centrate dal Verona negli ultimi anni? Vediamone alcune:

1) Marash Kumbulla: venduto alla Roma per 26,5 milioni di euro

2) Juan Iturbe: venduto alla Roma per 24,5 milioni di euro

3) Cyril Ngonge: venduto al Napoli per 20 milioni di euro

4) Giovane: venduto al Napoli per 18 milioni di euro + 2 di bonus

5) Tijjani Noslin: venduto alla Lazio per 17 milioni di euro

6) Juan Cabal: venduto alla Juventus per 13 milioni di euro

7) Jackson Tchatchoua e Giovanni Simeone: venduti a Wolverhampton e Torino per 12 milioni di euro

8) Diego Coppola: venduto al Brighton per 11 milioni di euro

9) Reda Belahyane: venduto alla Lazio per 10 milioni di euro

10) Isak Hien: venduto all’Atalanta per 9 milioni di euro