Lucescu, ansia per il CT della Romania: ricoverato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni

Mircea Lucescu ricoverato d’urgenza in ospedale: l’allenatore sotto osservazione medica. L’allenatore 80enne è in un ospedale di Bucarest.

Il leggendario allenatore rumeno Mircea Lucescu, 80 anni, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bucarest. La causa è un grave stato influenzale che ha richiesto cure mediche immediate e una stretta osservazione da parte del personale sanitario. La notizia, confermata dallo stesso tecnico e da diverse fonti, ha suscitato preoccupazione, anche in vista del prossimo impegno della sua nazionale nei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Lucescu ricoverato: cosa sappiamo

Lucescu aveva inizialmente contratto una forte influenza durante il periodo natalizio, con sintomi che includevano febbre alta, fino a 39 gradi, e un generale stato di spossatezza. Dopo un primo ricovero a inizio anno, dopo essere stato dimesso e aver tentato di recuperare le forze, il tecnico ha accusato una ricaduta della malattia, rendendo necessario un nuovo ricovero per completare il trattamento e ricevere cure adeguate.

L’allenatore, noto per la sua lunga carriera nelle panchine europee, tra cui Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev e Inter, ha voluto parlare direttamente dalla struttura sanitaria per rassicurare tifosi e addetti ai lavori: “Sono internato in ospedale, è vero. Ho preso una forte influenza e ho avuto febbre alta. Sono sotto la supervisione dei medici e spero di rifarmi presto”.

Gli ultimi problemi di salute

Lucescu nel corso degli anni ha affrontato anche problemi cardiaci, per i quali in passato ha già ricevuto assistenza medica, e che la sua età avanzata rende ogni episodio influenzale più delicato dal punto di vista sanitario. La situazione è in continuo aggiornamento, ma al momento le notizie indicano che l’allenatore è stabile e sotto cure mediche, e che spera di poter tornare presto alla guida della nazionale, dopo aver superato questo nuovo momento di difficoltà.

Chi è Mircea Lucescu

Mircea Lucescu è uno degli allenatori più longevi e influenti del calcio europeo. Nato a Bucarest nel 1945, ha iniziato la carriera da calciatore, ricoprendo il ruolo di centrocampista, prima di diventare allenatore negli anni ’80. È noto soprattutto per il suo lungo e vittorioso periodo allo Shakhtar Donetsk, squadra ucraina con cui ha vinto numerosi titoli nazionali e la UEFA Cup 2009, il primo grande trofeo europeo nella storia del club. Ha allenato club importanti come Dynamo Kiev, Inter, Brescia e Galatasaray,