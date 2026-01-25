Juve Stabia, arriva l’ex manager del Chelsea: quale sarà il suo ruolo

La Juve Stabia punta una dimensione internazionale e lo fa inserendo nei quadri dirigenziali l’israeliano Avraham Grant.

Grande inserimento dirigenziale alla Juve Stabia: arriva l’ex Chelsea Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate. L’israeliano assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori. Grant è una figura molto conosciuta nel mondo del calcio internazionale. Allenatore e dirigente con decenni di esperienza, ha guidato club di élite e nazionali ai massimi livelli della competizione internazionale. Ha allenato Chelsea FC, West Ham United, Portsmouth FC e la Nazionale israeliana.

Il comunicato stampa

Di seguito la nota d’annuncio della Juve Stabia: “Solmate (Brera Holdings PLC, NASDAQ: SLMT), società di infrastrutture Solana con un focus strategico su Abu Dhabi, ha annunciato oggi la nomina del proprio advisor, Avram Grant, a Head of Football Operations. Nel suo nuovo ruolo, il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa. Il sig. Grant assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori”.

La figura di Grant

Avram Grant è una vera e propria leggenda vivente nel mondo del calcio. Allenatore e dirigente con decenni di esperienza, ha guidato club di élite e nazionali ai massimi livelli della competizione internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di allenatore del Chelsea FC, West Ham United, Portsmouth FC e della Nazionale israeliana, portando il Chelsea FC fino alla finale di UEFA Champions League. Grant vanta una lunga storia nella creazione di valore per le società sportive, ed è noto per il suo lavoro sia con squadre giovani sia con rose ricche di esperienza.

Le parole di Santori

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avram in Solmate», ha dichiarato Marco Santori, CEO.

«Avram porta in azienda un pedigree calcistico senza pari, avendo allenato e gestito squadre in tutta Europa, nel Regno Unito e in Africa. Ottimizzerà e introdurrà disciplina commerciale nel nostro business sportivo mentre portiamo avanti la nostra strategia sulle infrastrutture di asset digitali».