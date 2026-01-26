Triste notizia nella serata di oggi: c’è una vittima dopo gli scontri tra tifoserie di Metz e Lione avvenuti domenica nel corso del match di Ligue 1. È il cane-poliziotto Dino.

L’ha annunciato la polizia di Metz. Dino, pastore belga di cinque anni, non ce l’ha fatta, inerme, colpito da un infarto fulminante mentre svolgeva il proprio compito: “È caduto in servizio” riporta il comunicato, all’interno del quale sono stati aggiunti particolari importanti: “Non è stato mai colpito nelle collusioni”.

Il cordoglio della polizia

La polizia ha fatto un comunicato molto toccante ricordando il pastore belga scomparso: “La perdita di Dino è un duro colpo per l’intera unità cinofila”, ha evidenziato il sindacato francese Un1té sui suoi social media.

David Ghisleri, rappresentante del sindacato Alliance Police, ha voluto specificare quanto segue: “Colpisce profondamente soprattutto il suo istruttore, con il quale Dino ha formato una squadra operativa affiatata e impegnata, pienamente coinvolta nella missione. Era uno di noi. Non è stato colpito dai tifosi. E’ molto importante specificarlo”, riporta la nota stampa.



Il racconto dei disordini

Le cause della morte di Dino, pastore belga di 5 anni, parlano di in un infarto improvviso a seguito di stress. La rissa tra ultras è avvenuta quando circa 100 supporter del Lione sono entrati in contatto con i tifosi del Metz. In quell’istante non è mancato il pronto intervento della polizia, con l’unità cinofila al suo seguito. Attimi di tensione attorno al Saint-Symphorien, sebbene il bilancio non abbia registrato feriti gravi, ricordano i colleghi di Fanpage.