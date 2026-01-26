Nasce TheDailyCage.it: il primo portale italiano dedicato ai combat sports, strength e fitness

Roma, 26 gennaio 2026 – La nascita di un nuovo strumento informativo rappresenta sempre un doppio segnale per il mercato: da un lato indica la crescita e la maturità dell’ecosistema di riferimento, dall’altro certifica un interesse sempre più concreto da parte del pubblico e delle aziende.

È da questa consapevolezza che prende vita TheDailyCage.it (TDC), il primo portale italiano dedicato esclusivamente al mondo dei combat sports, dello strength e della fitness industry, con un approccio fortemente giornalistico e una visione integrata di questi macro-settori.

Un progetto editoriale firmato Marcel Vulpis

TheDailyCage.it nasce da un’idea del giornalista economico romano Marcel Vulpis, già fondatore nei primi anni Duemila dell’agenzia giornalistica nazionale Sporteconomy e del portale specializzato Foodeconomy.eu. Non a caso il claim del progetto è sintetizzato in “Only Striking News”.

Sul mercato nazionale mancava un contenitore quotidiano capace di raccontare in modo organico e continuativo questi mondi, andando oltre una narrazione frammentata spesso limitata ai social media. Un’esigenza editoriale diventata evidente con l’evoluzione di un settore che oggi rappresenta una vera e propria industria dello sport-intrattenimento.

Combat sports: un’industria in forte espansione

Negli ultimi mesi il team di TheDailyCage.it, composto già da quattro giornalisti, ha attraversato l’Europa per conoscere da vicino i principali attori di questo business emergente, analizzando trend, modelli di sviluppo e opportunità di mercato.

Un lavoro che trova conferma anche nelle analisi di Nielsen Sport, secondo cui i combat sports – insieme agli eSports – rappresentano uno dei principali trend di crescita del marketing sportivo del Terzo Millennio, sia nei mercati maturi sia in quelli emergenti.

Una visione integrata di sport, strength e fitness

«Combat sports, strength e fitness non sono mondi separati, ma parti di un unico grande ecosistema in espansione», spiega Marcel Vulpis. «Il nostro obiettivo è raccontarlo ogni giorno con rigore giornalistico, competenza e una visione d’insieme che in Italia mancava».

L’ambizione è quella di trasformare TheDailyCage.it nella più grande library europea dedicata a questo ecosistema, con interviste esclusive ad atleti, manager e protagonisti delle diverse discipline.

Dalle MMA alla fitness: numeri e copertura editoriale

Il portale parte con otto sezioni editoriali di sport news, a partire dalle MMA. Solo in questa sezione vengono seguite oltre 22 promotion, con una copertura complessiva iniziale di 78 discipline e progetti sportivi a livello nazionale e internazionale.

È inoltre prevista la copertura diretta di eventi di primo piano come Oktagon MMA, Cage Warriors e Glory, anche attraverso l’impiego di inviati speciali e corrispondenti locali.

Un progetto multicanale con lo sguardo al futuro

TheDailyCage.it nasce come sport-news website, ma guarda con interesse anche al mondo dell’economia e del business sportivo: non a caso il primo social media attivato è stato LinkedIn.

Il progetto prevede un’evoluzione progressiva verso nuovi format editoriali e, nel medio periodo, la possibilità di diventare anche un canale web TV dedicato alla trasmissione di eventi sportivi, seguendo modelli editoriali già affermati.

Non è casuale il lancio nel 2026: l’anno dell’atteso UFC White House a Washington D.C., evento destinato a segnare una svolta storica per le MMA e i combat sports su scala globale.

Identità, qualità e visione giornalistica

Anche il nome racchiude l’identità del progetto: “The Daily” richiama l’informazione quotidiana, mentre “Cage” è il simbolo iconico delle MMA, evoluzione moderna del ring di boxe, kickboxing e muay thai.

Nei prossimi mesi il sito verrà arricchito con nuove sezioni e format, mantenendo come priorità assoluta la qualità delle fonti e l’accuratezza dell’informazione, nel solco di una vera testata giornalistica.

Il progetto web e grafico porta la firma dell’agenzia creativa pugliese Ars Nova Studio.