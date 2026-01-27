Juve-Napoli, scorie Conte e stoccata Spalletti: “Impari a parlare”

Vigilia di Napoli-Chelsea, ultimo match della Phase League della Champions: l’allenatore azzurro, Antonio Conte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa con una stoccata all’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.

Dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, Luciano Spalletti, tecnico bianconero, avrebbe definito, il club azzurro “Ex campione d’Italia“: in risposta a un giornalista, l’allenatore dei partenopei Antonio Conte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto”.

Conte vs Spalletti: la stocca post Juve-Napoli

“Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un’altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po’ più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male… ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!”, ha proseguito l’allenatore in salentino contro l’affermazione del tecnico di Certaldo.

#Conte di fuoco contro #Spalletti: “Da lui frasi infelici, siamo ancora campioni d’Italia, serve rispetto, io non mi sarei mai permesso. È un bravissimo allenatore, forse deve stare più attento quando parla” 🔥 #Napoli @tvdellosport @Vincicrede pic.twitter.com/s8fGfNQU2D — GianluVisco (@GianluVisco) January 27, 2026

La frase pronunciata dall’allenatore bianconero

Una frase, in particolare, non sarebbe passata inosservata: “vincere con gli ex campioni d’Italia ti dà ancora più certezze per avere consapevolezza di essere squadra forte, è un’iniezione di fiducia per la squadra“. Queste sarebbero state le parole pronunciate dall’allenatore bianconero dopo il 3-0 rifilato ai campioni d’Italia in carica nel big match della 22a giornata di Serie A.