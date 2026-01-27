Pogba, nuovo infortunio: cosa non funziona nella strategia di recupero

Paul Pogba torna a essere protagonista, ma purtroppo non per motivi positivi. Dopo oltre due anni di tribolazioni tra infortuni, squalifica per doping e un lungo percorso di riabilitazione, il centrocampista francese si trova di nuovo fermo ai box.

Paul Pogba ancora ai box per un problema fisico che rischia di compromettere ulteriormente il suo tentativo di rilancio al Monaco e le chances di partecipare ai prossimi Mondiali del 2026.

Pogba ancora ai box: la situazione

C’è frustrazione attorno alla situazione di Pogba: l’ex giocatore di Juventus e Manchester United, che aveva firmato con il club del Principato nell’estate 2025, si è ritrovato nuovamente ai margini per un problema al polpaccio che ne sta prolungando l’assenza dai campi.

La speranza iniziale di vedere Pogba in campo già nella stagione in corso si è progressivamente affievolita: dopo un debutto in Ligue 1 lo scorso novembre, il primo match ufficiale dopo 811 giorni di assenza, l’ex centrocampista francese aveva mostrato segnali incoraggianti con alcune apparizioni brevi, ma i problemi fisici non gli hanno dato tregua.

Cosa non funziona nel suo recupero

Pogba si è infortunato durante gli allenamenti, aggravando una situazione già delicata dal punto di vista muscolare. Il suo club ha confermato che l’infortunio lo terrà fuori per almeno alcune settimane, costringendo la squadra a fare a meno della sua esperienza proprio nei momenti in cui il Monaco sta lottando per ottenere risultati più stabili in campionato.

Le parole dell’amministratore delegato Thiago Scuro sono state piuttosto chiare: il piano di recupero del giocatore non sta funzionando come previsto, e l’idea originale di rilanciare la carriera di Pogba dopo anni difficili sembra sempre più incerta. In estate le parti si siederanno per capire come andare avanti.