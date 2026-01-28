Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai play-off. Napoli e Conte eliminati

Si sono da poco concluse le partite dell’ultima giornata della Phase League di Champions League: in campo le quattro italiane, tre in trasferta con Juventus, Inter e Atalanta impegnate rispettivamente sui campi di Monaco, Dortmund e Union-Saint Gilloise, mentre il Napoli riceve al Maradona il Chelsea. Di seguito l’esito dei match.

Ufficiali i verdetti della Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai play-off, Napoli eliminato dopo la sconfitta in casa con il Chelsea. I campioni d’Italia non riescono a superare il turno: continua il mal di pancia europeo per Antonio Conte.

Napoli-Chelsea 2-3

Partita scoppiettante al Maradona: dopo la rete del vantaggio di Enzo Fernandez dagli undici metri, il Napoli ha ribaltato nel promo tempo il match contro il Chelsea. Prima una super giocata di Vergara fa esplodere il Maradona, con la squadra di Conte che si porta sul 2-1 con Hojlund che sfrutta al meglio un assist di Olivera. Nella ripresa i Blues tornano in partita con Joao Pedro che dal limite dell’area al 61′ spacca la porta. Poco dopo il brasiliano segna la sua personale doppietta condannando gli azzurri all’eliminazione.

Borussia Dortmund-Inter 0-2

L’Inter conquista una vittoria di prestigio a Dortmund, battendo il Borussia 2-0 e rafforzando le proprie ambizioni europee. Nonostante un avvio difficile e un’occasione clamorosa sprecata da Guirassy, i nerazzurri reagiscono trovando spazi dietro la difesa tedesca. Dimarco e Bisseck danno i primi segnali, mentre la squadra cresce col passare dei minuti pur senza segnare nel primo tempo. Nella ripresa l’Inter prende il controllo, crea diverse occasioni e resiste al forcing avversario. All’81’ Dimarco segna su punizione, nel recupero Diouf chiude il match confermando solidità mentale e capacità di vincere anche con turnover in un campo complicato europeo difficile storico.

Monaco-Juve 0-0

Primo tempo di marca Monaco: i monegaschi sfiorano più volte il vantaggio. Prima Akliouche non sfrutta una ingenuità di Perin, poi il direttore di gara annulla un gol ai padroni di casa per un fallo di Balogun ai danni di Kalulu. Le più grandi occasioni capitano sui piedi di Vanderson: prima un tiro da dentro l’area respinto da Perin, poi una gran botta dai 30 metri con l’estremo difensore della Juventus che devia in angolo. Nella ripresa si abbassano notevolmente i ritmi con le due squadre che si accontentano del pareggio.

Union-Saint Gilloise-Atalanta 1-0

La sconfitta di Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise pesa molto per l’Atalanta, che perde la qualificazione diretta agli ottavi di Champions e dovrà passare dai playoff. L’1-0 riflette una prestazione opaca, segnata da errori difensivi e scarsa qualità di gioco. Il gol di Khalaili punisce una squadra lenta nel reagire. Nel recupero Sulemana spreca il pari, simbolo di una serata negativa. Ora servirà reagire mentalmente per affrontare un cammino europeo più complicato.