Chelsea, due tifosi inglesi accoltellati a Napoli. Il club inglese avverte i fan: “Massima cautela”

Arrivano brutte notizie di cronaca da Napoli, dove stasera ci sarà la sfida di Champions tra i partenopei e il Chelsea. Feriti due tifosi inglesi dopo un episodio avvenuto ieri sera.

Il Chelsea ha confermato via social il ferimento di due tifosi a Napoli nella notte precedente il match di Champions League. I due supporter sono stati ricoverati con lesioni non gravi. Attraverso una nota stampa, il Chelsea ha invitato i propri sostenitori alla massima cautela e al rispetto delle norme di sicurezza fornite.