Chelsea, due tifosi inglesi accoltellati a Napoli. Il club inglese avverte i fan: “Massima cautela”

Arrivano brutte notizie di cronaca da Napoli, dove stasera ci sarà la sfida di Champions tra i partenopei e il Chelsea. Feriti due tifosi inglesi dopo un episodio avvenuto ieri sera.
Il Chelsea ha confermato via social il ferimento di due tifosi a Napoli nella notte precedente il match di Champions League. I due supporter sono stati ricoverati con lesioni non gravi. Attraverso una nota stampa, il Chelsea ha invitato i propri sostenitori alla massima cautela e al rispetto delle norme di sicurezza fornite.
Il comunicato del Chelsea
Dopo l’episodio avvenuto, il Chelsea ha fatto un comunicato stampa: “La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi. II club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita”.
The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.
Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.
The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of…
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026
Le raccomandazioni
Nelle raccomandazioni elargite viene suggerito di trovarsi nei punti di raccolta designati per poter raggiungere lo Stadio Diego Armando Maradona con bus navetta sotto scorta della polizia locale. I tifosi sono stati invitati a non girare a piedi per la città e ad evitare di indossare i colori o gli emblemi della squadra che li identifichino come supporter del Chelsea.