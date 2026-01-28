L’Internacional Bogotá ha compiuto un gesto che va ben oltre il rettangolo di gioco: portare la propria maglia nello spazio, in un’operazione dal valore simbolico che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e attirato l’attenzione degli appassionati di sport e innovazione.

Non si è trattato di una missione spaziale in senso stretto, ma di un viaggio nella stratosfera, a decine di chilometri sopra la superficie terrestre,. Un luogo che, nell’immaginario collettivo, rappresenta la soglia dello spazio. Ecco l’operazione dell’Internacional Bogotá.

Internacional Bogotá, viaggio nello spazio: l’iniziativa

L’iniziativa nasce dal desiderio del club di raccontare sé stesso in modo nuovo e contemporaneo. L’Internacional Bogotá, realtà ambiziosa del panorama calcistico colombiano, ha voluto dimostrare che l’identità di una squadra non si costruisce solo con i risultati sportivi, ma anche attraverso messaggi, visioni e gesti capaci di ispirare. La maglia è stata scelta come protagonista di questo viaggio straordinario.

Il progetto ha previsto il lancio della maglia a bordo di un pallone stratosferico, dotato di sistemi di tracciamento GPS e telecamere ad alta definizione. Le immagini raccolte mostrano il gagliardetto dell’Internacional Bogotá sospeso nel silenzio quasi assoluto dell’alta atmosfera, con la Terra sullo sfondo: una scena che sembra fondere sport e fantascienza. Il club ha condiviso il materiale sui propri canali ufficiali, trasformando l’evento in un racconto collettivo, seguito in tempo reale da tifosi e curiosi.

No, no es IA. Es la camiseta de tu equipo llegando hasta la estratósfera. El primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio. @TaDa_Colombia #EstaHistoriaEsDeTodos🤍🖤💛 pic.twitter.com/CSjRIrjl2g — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 27, 2026

La missione: altezza e temperatura raggiunta

La missione, che è stata sviluppata in collaborazione con TaDa, servizio di consegna della Baviera, è decollata dallo stadio Metropolitano de Techo, sede del club, e ha raggiunto un’altitudine di quasi 35.000 chilometri, quasi quattro volte l’altezza a cui volano gli aerei commerciali. Durante la salita, la maglia ha affrontato condizioni estreme, con temperature che hanno raggiunto i -60 gradi centigradi. La decisione dell’Internacional Bogota simboleggia la volontà di scegliere strade diverse, anche quando sembrano impossibili, dimostrando che club e città possono arrivare ovunque.

Ma al di là dell’impatto visivo, l’operazione porta con sé significati più profondi. Portare la maglia nello spazio è diventata una metafora dell’ambizione di superare i limiti, di guardare oltre l’orizzonte tradizionale del calcio locale. L’iniziativa si è inserita in un filone sempre più diffuso di contaminazione tra sport, tecnologia e comunicazione. La maglia del club, arrivata ai confini dello spazio, non è solo un oggetto salito di quota, ma un’idea che ha preso forma: quella di un club che guarda lontano e invita i suoi tifosi a fare lo stesso.