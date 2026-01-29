Bomba in MotoGP, Bagnaia ha le ore contate: mazzata in casa Ducati

Una notizia clamorosa scuote la MotoGP e mette in agitazione il mondo Ducati, Pecco Bagnaia ha le ore contate.

Nel paddock della MotoGP l’aria è diventata improvvisamente più pesante. Tra box, motorhome e riunioni riservate, infatti, si respira una sensazione strana, quasi di attesa, come se qualcosa di importante stesse per accadere. La Ducati, che negli ultimi anni ha dominato la scena, si ritrova ora a fare i conti con un equilibrio interno sempre più fragile. E al centro di tutto c’è Pecco Bagnaia, volto simbolo del progetto di Borgo Panigale, ma reduce da una stagione complicata sotto molti punti di vista.

Il campionato non è andato come il due volte iridato sperava. La nuova moto ha presentato difficoltà inattese, problemi di feeling e soluzioni tecniche che Pecco non è mai riuscito a digerire del tutto. Senza ombra di dubbio, le prestazioni altalenanti hanno pesato, però ciò che ha fatto ancora più rumore è stato il confronto interno. Sulla stessa moto, infatti, il suo compagno di squadra Marc Marquez è riuscito a fare faville, trovando subito confidenza e risultati, alimentando paragoni inevitabili e qualche malumore.

La MotoGP si anima in attesa della prossima stagione

Bagnaia cerca risposte e la Ducati riflette sul futuro, è partito il valzer dei piloti che sta infiammando il mercato della MotoGP. Le voci si rincorrono e diventano sempre più insistenti, soprattutto attorno a un nome che da tempo è considerato il gioiello più ambito del Motomondiale. Un pilota giovane, velocissimo e con un talento fuori dal comune, che potrebbe cambiare gli equilibri della griglia.

Pedro Acosta, infatti, non ha ancora comunicato ufficialmente alla KTM l’intenzione di lasciare la Casa austriaca al termine della stagione MotoGP 2026. Però, secondo fonti spagnole molto vicine al suo entourage, l’addio sarebbe ormai scritto. La KTM, consapevole della situazione, si starebbe già muovendo per trovare un sostituto all’altezza. Il nome pronto sul tavolo è quello di Maverick Vinales, che sarebbe disponibile a fare il salto da Tech3 al team ufficiale, dando continuità al progetto arancione.

Acosta, due volte campione del mondo dopo aver conquistato i titoli in Moto3 nel 2021 e in Moto2 nel 2023, non ha mai nascosto il proprio malcontento. Da tempo, infatti, sostiene che la KTM non gli stia offrendo gli strumenti necessari per lottare davvero per il titolo in MotoGP. Meno di un anno fa aveva anche provato ad anticipare l’uscita dal contratto, con l’idea di approdare nel team VR46 di Valentino Rossi. Però i costi per sciogliere i vincoli contrattuali erano troppo elevati e tutto è stato rinviato al 2026.

Adesso lo scenario è cambiato. Le possibilità per il futuro di Acosta sono sostanzialmente due. Da una parte c’è la Ducati, sia nella versione ufficiale sia attraverso il team di Tavullia, una prospettiva che garantirebbe subito una moto vincente e la chance concreta di puntare al mondiale. Dall’altra c’è l’offerta della Honda, affascinante per storia e blasone, ma meno solida sul piano della competitività immediata.

Ed è proprio qui che il discorso torna inevitabilmente su Pecco Bagnaia. Con Acosta in orbita Ducati, infatti, gli spazi si restringono e le gerarchie potrebbero essere riscritte. Senza ombra di dubbio, l’eventuale arrivo dello spagnolo cambierebbe gli equilibri interni e renderebbe molto più complessa la permanenza di Bagnaia a lungo termine. La sensazione è che nulla sia più intoccabile.

Per ora sono solo scenari, però nel mondo della MotoGP le voci spesso anticipano la realtà. La Ducati riflette, Bagnaia osserva e il mercato si muove. Una cosa è certa: il futuro di Pecco non è più così scontato come sembrava fino a poco tempo fa, e la notizia bomba potrebbe essere solo all’inizio.