Europa League: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff

Ziolkowski la decide: Panathinaikos-Roma 1-1

La Roma torna da Atene con un pareggio preziosissimo che le garantisce l’accesso diretto agli ottavi di Europa League, evitando i playoff. All’Olimpico Spyros Louīs contro il Panathinaikos finisce 1-1 una sfida complicata, condizionata dall’espulsione di Mancini già al 15’. I giallorossi partono bene, poi in inferiorità numerica si chiudono e resistono, aiutati anche dalla traversa. Nella ripresa i greci passano in vantaggio approfittando di un errore difensivo, ma nel finale la Roma reagisce e trova il pareggio con Ziolkowski, al primo gol in giallorosso. Punto difeso fino alla fine e qualificazione centrata.

Maccabi-Bologna 0-3: Italiano ai playoff

Nel primo tempo il Bologna costruisce molte chance, ma tra scarsa precisione e le parate di Melika trova il vantaggio solo al 35’. Un tiro debole di Moro viene respinto male dal portiere, permettendo a Rowe di ribadire in rete da posizione regolare. Nella ripresa i rossoblù accelerano e raddoppiano subito con Orsolini, abile a finalizzare un assist di Zortea. Il Bologna continua a spingere, sfiora più volte il gol e vede anche un rigore revocato dal VAR. Nel finale arrivano altre occasioni e, all’ultimo, il 3-0 firmato Pobega.