Filippo Mane: chi è l’italiano del Dortmund che esordito in Champions

Classe 2005, il difensore del Borussia Dortmund e dell’Italia Under21, Filippo Mane e un esordio in Champions League contro l’Inter: fiducia da parte dell’allenatore Niko Kovac che ha deciso di puntare sul centrale.

Un’Italia un po’ giallonera: il Borussia Dortmund ha pescato nel nostro Stivale assicurandosi tre talenti cresciuti in giro per la penisola. Luca Reggiani, Samuele Inacio e soprattutto Filippo Mane. Arrivato in Germania nel 2022 dalla Sampdoria ha debuttato con i grandi contro il St. Pauli rimediando un cartellino rosso che l’ha poi “riportato” in seconda squadra. L’emergenza in difesa e i tanti infortunati hanno portato Niko Kovac a concedergli un’altra occasione: “In allenamento gioca bene, ma le partite sono un’altra cosa. Ha bisogno di più minuti per avere continuità, ma in pochi mesi può fare il salto. E andare nella seconda squadra gli ha fatto bene”.

Filippo Mane: l’italiano che ha esordito in Champions col Dortmund

🚨 TEAM NEWS 🚨 Here’s our BVB side to face Inter! I posted earlier in the week about Mané, and now he starts! Come on boys! HEJA BVB! ⚫🟡#BVB pic.twitter.com/DDqvELQ2TL — Borussia Dortmund English (@BVB09_English) January 28, 2026

Di origini senegalesi è nato a Magenta, in Lombardia: cresciuto con la Vela Mesero, ha girato per alcuni club del Nord Italia. Novara e Sampdoria prima di trasferirsi nella Ruhr con cui ha firmato un contratto da professionista fino al 2028. Dopo essersi messo in luce nelle giovanili di cui è stato anche il capitano, ha fatto il suo esordio ufficiale in prima squadra in Coppa di Germania contro il Rot-Weiss Essen

🚨 Filippo Mane (20) STARTS for Dortmund and will make his Bundesliga debut 🇮🇹🌟✅ pic.twitter.com/0Bdrb0GRrR — Italy Focus 🇮🇹 (@Italy_Focus) August 23, 2025



Un esordio particolare: la colonna sonora della Champions League, più di 80mila persone del Signal Iduna Park, il Muro Giallo e soprattutto un pizzico d’Italia. Di fronte la finalista dell’ultima edizione: l’Inter! Prestazione piuttosto positiva nonostante il ko con i gialloneri che hanno comunque staccato il pass per i play-off.