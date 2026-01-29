PokerStars Open Campione 2026: già 533 iscrizioni al Main Event, Manuel Ferrari vince l’High Roller

Il PokerStars Open Campione 2026 entra subito nel vivo e fa registrare numeri importanti. Il festival, che inaugura ufficialmente il calendario poker live 2026 di PokerStars, è in corso al Casinò di Campione e proseguirà fino al 1° febbraio, con un totale di 23 eventi in programma.

Main Event da 1.100€: superata quota 500 iscrizioni

Il Main Event da 1.100€, con montepremi garantito di 1 milione di euro, è partito mercoledì e ha già raggiunto 533 iscrizioni complessive tra Day 1A e Day 1B Turbo.

Nel dettaglio:

Day 1A : 399 iscrizioni, 115 giocatori qualificati al Day 2

Day 1B Turbo: 134 iscrizioni, 54 qualificati

Sono già 169 i giocatori che hanno staccato il pass per il Day 2. I Day 1C e Day 1D si disputeranno giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 13:00, con late registration aperta fino alla fine del Livello 12 del Day 2. Montepremi definitivo e payout verranno comunicati successivamente.

High Roller da 2.200€: trionfa Manuel Ferrari

Grande successo anche per il PokerStars Open High Roller da 2.200€, che ha totalizzato 214 iscrizioni per un montepremi complessivo di 410.880€.

Sono stati 31 i giocatori a premio, con la vittoria finale dell’italiano Manuel Ferrari, che ha incassato 86.800€ dopo l’heads-up contro l’olandese Thierry van den Berg, secondo classificato per 54.240€.

Campione protagonista del poker live europeo

Il ritorno di PokerStars a Campione d’Italia, enclave italiana in Svizzera affacciata sul Lago di Lugano, segna uno dei momenti più attesi della stagione. La poker room del Casinò è gestita da PokerStars e supervisionata da Luca Pagano, leggenda del poker italiano ed ex Team Pro.

Il festival rappresenta inoltre la prima occasione del 2026 per accumulare punti validi per la PokerStars Live League, seguendo le orme dei vincitori 2025 Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson.

In palio:

157.500€ in PokerStars LIVE Credit per i primi tre classificati di ciascuna classifica

Freeroll live da 100.000€ durante il primo EPT 2027 per i migliori 30 giocatori di ogni livello (novità 2026)

Dario Sammartino nuovo Talent PokerStarsNews

PokerStarsNews.it ha annunciato una nuova e prestigiosa partnership con Dario Sammartino, uno dei volti più noti del poker sportivo italiano. Sammartino contribuirà con contenuti esclusivi, analisi tecniche e approfondimenti, partecipando anche a eventi live selezionati a supporto del progetto editoriale.