Fiorentina, Giuseppe nel segno del padre: Viola Park intitolato a Rocco Commisso

Giuseppe Commisso, figlio di Rocco e nuovo presidente della Fiorentina, ha lanciato un messaggio di continuità e responsabilità per il futuro viola.

Con un messaggio pubblicato sui canali ufficiali della Fiorentina, il presidente Giuseppe Commisso ha voluto rassicurare tutto il pubblico di fede viola per la continuità del progetto: “Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro riportando la Fiorentina al livello che Firenze e i tifosi meritano”, ha dichiarato Commisso jr.

La stagione

Commisso jr. ha voluto parlare poi della situazione sportiva molto difficile, con la squadra in piena lotta salvezza: “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Ma il lavoro di Paolo Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo”.

Il presidente del club viola è entrato nel dettaglio dei discorsi soffermandosi sul momento attuale e la proiezione futura: “Ora più che mai è fondamentale l’unità, essere compatti, determinati e motivati”.

Ancora Commisso: “Desidero fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera”.

Il Viola Park

Sul progetto del Viola Park, intitolato a Rocco B. Commisso, Commisso jr ha detto: “Trasuda tutta la passione di mio padre, il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Il Franchi? Purtroppo è uno dei più grandi rimpianti di mio padre non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina”.

Non è una tematica esclusivamente legata al presente, ma se ne riparlerà anche più avanti: “La questione resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere un impianto moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità, tra cui Mediacom, ma anche da lontano il mio impegno sarà costante”.