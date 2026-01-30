Lazio, con Romagnoli è quasi finita. Il sostituto arriva dalla Bundesliga

Chi è Diogo Leite

Dopo una stagione in prestito al Braga, nel 2022 si è trasferito all’Union Berlino che un anno più tardi lo ha riscattato definitivamente. Si tratta di un difensore centrale alto 190 cm, di piede mancino, a suo agio sui palloni alti sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Un paio di anni fa fu vicino al passaggio al Milan, ma il Diavolo decise di mollare la presa quando l’Union Berlino chiese 18 milioni di euro. Adesso l’affare con la Lazio sembra davvero sul passo di essere in chiusura.

#Romagnoli: stasera dopo la partita ultimo confronto, il mercato in Qatar chiude domani. Intanto la #Lazio chiude a prescindere da Romagnoli per Diogo #Leite: 3,5 milioni all’#UnionBerlino e tre anni contratto per il difensore centrale classe 1999 in scadenza — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2026

Romagnoli vola in Qatar

Sono stati giorni intensi e caotici per la questione Romagnoli. Domenica il comunicato della Lazio: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste”, si legge, poi aggiunge: “Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”. Ma il difensore ha sempre spinto per andarsene e adesso il suo passaggio all’Al Saad è molto vicino a compiersi.