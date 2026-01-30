Lazio, con Romagnoli è quasi finita. Il sostituto arriva dalla Bundesliga

La Lazio scenderà in campo oggi contro il Genoa ma il mercato si intensifica sempre di più visto. Romagnoli al passo d’addio, il sostituto arriva dalla Bundesliga.
Il club biancoceleste è molto vicino al difensore Diogo Leite dell’Union Berlino: operazione da 2,5 milioni visto che il suo contratto è in scadenza per giugno 2026. Nato il 23 gennaio 1999 a Porto, dopo una breve parentesi al Leixoes, Diogo Leite si è formato nelle giovanili della società con sede nella sua città natale e attualmente milita nell’Union Berlino.
Chi è Diogo Leite
Dopo una stagione in prestito al Braga, nel 2022 si è trasferito all’Union Berlino che un anno più tardi lo ha riscattato definitivamente. Si tratta di un difensore centrale alto 190 cm, di piede mancino, a suo agio sui palloni alti sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Un paio di anni fa fu vicino al passaggio al Milan, ma il Diavolo decise di mollare la presa quando l’Union Berlino chiese 18 milioni di euro. Adesso l’affare con la Lazio sembra davvero sul passo di essere in chiusura.
#Romagnoli: stasera dopo la partita ultimo confronto, il mercato in Qatar chiude domani. Intanto la #Lazio chiude a prescindere da Romagnoli per Diogo #Leite: 3,5 milioni all’#UnionBerlino e tre anni contratto per il difensore centrale classe 1999 in scadenza
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2026
Romagnoli vola in Qatar
Sono stati giorni intensi e caotici per la questione Romagnoli. Domenica il comunicato della Lazio: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste”, si legge, poi aggiunge: “Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”. Ma il difensore ha sempre spinto per andarsene e adesso il suo passaggio all’Al Saad è molto vicino a compiersi.