Momento delicato per gli uomini di Italiano che hanno raccolto solo una vittoria nelle ultime dieci partite. Il Bologna ospita il Milan nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, una sfida decisiva per i rossoneri in corsa per la vetta. Dopo il pareggio con la Roma, il Milan cerca i tre punti per non perdere terreno dall’Inter. I padroni di casa, invece, vogliono ritrovare fiducia dopo un periodo difficile.

Il posticipo della ventitreesima giornata di Serie A è Bologna-Milan, remake della finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta dalla formazione di Italiano. Dopo il pareggio nell’ultima di campionato con la Roma, ventunesimo risultato utile consecutivo in campionato, i rossoneri sono chiamati alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista ora a +5. Rendimento pressoché identico tra casa e trasferta per i ragazzi di Massimiliano Allegri: 2,18 punti di media a partita a San Siro e 2,09 lontano dalle mura amiche.

Serie A: Bologna – Milan, rossoneri a caccia dei tre punti per rimanere in scia dell’Inter

Momento delicato in campionato per i rossoblù, reduci dal successo per 3-0 sul Maccabi Tel Aviv in Europa League che non ha però evitato i playoff.

Bologna in crisi: solo una vittoria nelle ultime dieci partite

Dopo un avvio convincente, infatti, la formazione di Vincenzo Italiano si è spenta e nelle ultime dieci gare ha vinto una sola volta, nel recupero della 16ª giornata al Bentegodi contro l’Hellas Verona (2-3), racimolando tre pareggi e ben sei ko.

Milan imbattuto contro il Bologna: statistiche e precedenti

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15V, 4N); l’unico successo degli emiliani nel periodo contro i rossoneri risale al 27 febbraio 2025 (2-1 al Dall’Ara). All’andata, finì 1-0 per i rossoneri, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A.

