Il Cagliari travolge il Verona con un poker: veneti sempre ultimi

Il Cagliari fa suo lo scontro salvezza contro il Verona: 4-0 grazie alle reti di Mazzitelli, Kilicsoy, Sulemana e Idrissi. I veneti restano inchiodati all’ultimo posto.

Tre punti tanto ambiti, e i tre punti sono arrivati. L’acuto del Cagliari assume i contorni di un colpo salvezza niente male perché la squadra di Pisacane travolge il Verona con un poker roboante senza discussioni. Terza vittoria consecutiva per i rossoblu, che dopo il successo contro la Juve non si sono più fermati.

Grido salvezza dei sardi

Il Cagliari, dopo un inizio di gara equilibrato, passa in vantaggio grazie al sinistro potente di Mazzitelli, che non lascia scampo alla difesa scaligera. Al termine della prima frazione arriva il raddoppio della squadra di casa: Kilicsoy esegue una rovesciata spettacolare e, dopo consulto VAR, la sua posizione è regolare e la rete viene convalidata.

Sarr viene espulso a inizio ripresa (doppia ammonizione) e nel finale i sardi dilagano grazie alle reti di Sulemana e Idrissi. Tre punti di platino per il Cagliari, che si mette al riparo da una posizione pericolante che, fino a inizio gennaio, sembrava far ripiombare la squadra nelle zone bollenti.

La classifica di Serie A

Tra parentesi le gare disputate

Inter 52 (22)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Roma 43 (22)

Juventus 42 (22)

Como 40 (22)

Atalanta 35 (22)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Cremonese 23 (22)

Parma 23 (22)

Torino 23 (22)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (22)

Fiorentina 17 (23)

Verona 14 (23)

Pisa 14 (23)