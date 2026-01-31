Il Napoli batte la Fiorentina ma perde Di Lorenzo: si teme un lungo stop

Tre punti fondamentali: il Napoli si rialza battendo la Fiorentina 2-1. Ma Conte perde Di Lorenzo: si teme un lungo stop per il capitano.

Il Napoli reagisce subito al crollo in Champions League e conquista tre punti importantissimi in campionato contro la Fiorentina: 2-1 firmato Vergara e Gutierrez, nonostante un finale di gara vissuto tra palpitazioni difensive e il rischio d’incassare una rimonta che sarebbe stata una vera e propria beffa. Brilla ancora una volta il gioiellino Vergara: il talento del vivaio è ispirato e segna al 12′ il gol del vantaggio che apre la strada ai partenopei.

Il primo tempo

La squadra di Conte ha dominato la prima parte di gara, sfiorando a più riprese anche il raddoppio. Ma in fase difensiva il grande contributo lo fornisce Meret, miracoloso prima su Piccoli (sfortunato col palo) e poi sul colpo di testa a distanza ravvicinata di Gudmundsson. Triste l’infortunio al ginocchio di Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella e trasportato in ambulanza. Si teme un lungo stop per il capitano e insostituibile nello scacchiere di Conte.

La ripresa al Maradona

Il secondo tempo parte con un Napoli deciso che cerca di raddoppiare. E la rete arriva grazie a un arcobaleno disegnato da Miguel Gutierrez, che ha trafitto De Gea con un tiro a giro imprendibile. La squadra di Vanoli non molla e prova a rientrare in partita. Il sussulto determinante lo firma Solomon, dopo una bella sgroppata nella metà campo avversaria di Dodo. Nel finale rovente il Napoli soffre e si difende anche dalle scorribande insidiose del neo-entrato Kean. Tre punti di platino e Napoli che sale a -6 dall’Inter, che giocherà domani contro la Cremonese. I viola restano intrappolati nella zona bollente della classifica e si preparano a un mese di febbraio molto indicativo sulle aspettative salvezza della truppa di Vanoli.