Lazio, Romagnoli ostaggio di Lotito: i retroscena dell’affare saltato

Si è conclusa con un finale clamoroso la telenovela relativa ad Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio non andrà in Qatar nell’Al-Sadd.

Era una corsa contro il tempo, dato che il mercato in Qatar chiudeva alle 22 (ore italiane) e le speranze di completare tutte le operazioni burocratiche erano davvero scarne. Alla fine Romagnoli resta alla Lazio, almeno per i prossimi sei mesi, fino al termine di questa stagione. Roberto Mancini aspettava il difensore azzurro, che aveva già trovato gli accordi per i parametri contrattuali (6 milioni di euro a stagione). Ma la vicenda si è conclusa con un nulla di fatto.

Le tappe della telenovela

Il club biancoceleste, dopo un lungo tira e molla, lo aveva ceduto all’Al-Sadd di Roberto Mancini. I contratti però non sono stati depositati in tempo e la trattativa non può essere ratificata. E’ stata una serata a dir poco infuocata perché gli accordi erano praticamente raggiunti, ma è stata una vera e propria corsa contro il tempo per definire l’affare. Che era stato chiuso per 10 milioni di euro, al giocatore ne sarebbero andati 6 all’anno.

Il difensore adesso è furioso ed è rimasto in biancoceleste da scontento. E’ saltato tutto non per volontà, ma per tempistiche. I rapporti tra Romagnoli e il club, adesso, sono ai minimi storici.

Sembrava addio, poi…

Dopo il pareggio di Lecce sembrava che l’addio di Romagnoli fosse ormai definitivo, con tanto di saluto e congedo del difensore al pubblico di fede biancoceleste. Poi domenica 25 gennaio era arrivato un sorprendente comunicato della Lazio, che annunciava la sua permanenza: “Alessio Romagnoli – si legge nel comunicato – non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

Gli ultimi retroscena