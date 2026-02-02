Home » Calcio » Calciomercato gennaio 2026: tutti gli acquisti e cessioni in Serie A

Calciomercato gennaio 2026: tutti gli acquisti e cessioni in Serie A

di

E’ terminata la sessione invernale del calciomercato 2026 per quanto riguarda la Serie A. Nessun colpo di scena nelle ultime ore del mercato italiano. Saltato Mateta al Milan. 

ATALANTA

Acquisti: Godfrey (Sheffield Utd) e Raspadori (Atletico Madrid).

Cessioni: Brescianini (Fiorentina), Maldini (Lazio), Godfrey (Brondby), Lookman (Atletico Madrid)

BOLOGNA

Acquisti: Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus)

Cessioni: Fabbian (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Immobile (Paris Fc), Corazza (Cesena)

CAGLIARI

Acquisti: Dossena (Como), Sulemana (Bologna), Albarracin (Boston River), Raterink (De Graafschap)

Cessioni: Rog (Svincolato), Prati (Torino), Luperto (Cremonese)

COMO 

Acquisti: Lahdo (Hammarby)

Cessioni: Verdi (Sudtirol), Posch (Mainz), Cutrone (Monza)

CREMONESE

Acquisti: Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari)

Cessioni: Vazquez (Belgrano)

FIORENTINA

Acquisti: Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna), Rugani (Juventus)

Cessioni: Pablo Marì (Al Hilal), Viti (Nizza), Dzeko (Schalke 04), Sohm (Bologna), N.Caviglia (Venezia)

GENOA

Acquisti: Bijlow (Feyenoord), Baldanzi (Roma), Zatterstrom (Sheffield), Amorim (Alverca)

Cessioni: Stanciu (Svincolato)

INTER

Acquisti: Jakirovic (Dinamo Zagabria), Massolin (Modena)

Cessioni: V. Carboni (Racing), Asllani (Besiktas), Massolin (Modena)

JUVENTUS

Acquisti: Boga (Nizza), Holm (Bologna)

Cessioni: Rouhi (Carrarese), Rugani (Fiorentina), Joao Mario (Bologna)

LAZIO

Acquisti: Ratkov (Salisburgo), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Atalanta), Przyborek (Pogon)

Cessioni: Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce)

LECCE

Acquisti: Gandelman (Gent), Ngom (Estrela Amadora), Fofana (Grazer Ak), Cheddira (Sassuolo)

Cessioni: Guilbert (Nantes), Kaba (Nantes), Kouassi (Stade Lavallois), Rafia (Esperance Tunisi), Maleh (Cremonese), Pierret (Red Star)

MILAN

Acquisti: Fullkrug (West Ham), Cissé (Verona)

Cessioni: Maximilian Ibrahimovic (Ajax), Cissé (Catanzaro)

NAPOLI 

Acquisti: Giovane (Verona), Alisson Santos (Sporting CP)

Cessioni: Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Ngonge (Espanyol)

PARMA

Acquisti: F.Carboni (Empoli), N.Caviglia (Venezia), Elphege (Grenoble), Strefezza (Olympiakos)

Cessioni: Hernani (Monza), Lovik (Trabzonspor), Cutrone (Como)

PISA

Acquisti: Durosinmi (Viktoria Plzen), Bozhinov (Anversa), Loyola (Independiente), Stojilkovic (Cracovia), Iling-Junior (Aston Villa)

Cessioni: Louis Buffon (Pontedera), Nzola (Fiorentina)

ROMA

Acquisti: Robinio Vaz (Marsiglia), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa), Zaragoza (Bayern Monaco)

Cessioni: Bove (Svincolato), Bailey (Aston Villa), Baldanzi (Genoa)

SASSUOLO

Acquisti: Nzola (Fiorentina), Pedro Felipe (Juventus Next Gen), Ulisses Garcia (Marsiglia), Bakola (Marsiglia)

Cessioni: Cheddira (Lecce), Skjellerup (Spezia), Odenthal (Bari)

TORINO 

Acquisti: Obrador (Benfica), Prati (Cagliari), Marianucci (Napoli), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Ebosse (Udinese)

Cessioni: Popa (Cluj), Asllani (Inter), Masina (Svincolato)

UDINESE 

Acquisti: Arizala (Independiente Medellin), Mlacic (Hajduk Spalato)

Cessioni: Palma (Sampdoria), Iker Bravo (Las Palmas), Brenner (Vasco da Gama), Lovric (Verona), Ebosse (Torino)

VERONA 

Acquisti: Borghi (Corinthians), Isaac (Atletico Mineiro), Lirola (Marsiglia), Lovric (Udinese), Bowie (Hibernian), Edmundsson (Wisla Plock)

Cessioni: Giovane (Napoli), Unai Nunez (Valencia)

