Calciomercato gennaio 2026: tutti gli acquisti e cessioni in Serie A

E’ terminata la sessione invernale del calciomercato 2026 per quanto riguarda la Serie A. Nessun colpo di scena nelle ultime ore del mercato italiano. Saltato Mateta al Milan.
ATALANTA
Acquisti: Godfrey (Sheffield Utd) e Raspadori (Atletico Madrid).
Cessioni: Brescianini (Fiorentina), Maldini (Lazio), Godfrey (Brondby), Lookman (Atletico Madrid)
BOLOGNA
Acquisti: Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus)
Cessioni: Fabbian (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Immobile (Paris Fc), Corazza (Cesena)
CAGLIARI
Acquisti: Dossena (Como), Sulemana (Bologna), Albarracin (Boston River), Raterink (De Graafschap)
Cessioni: Rog (Svincolato), Prati (Torino), Luperto (Cremonese)
COMO
Acquisti: Lahdo (Hammarby)
Cessioni: Verdi (Sudtirol), Posch (Mainz), Cutrone (Monza)
CREMONESE
Acquisti: Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari)
Cessioni: Vazquez (Belgrano)
FIORENTINA
Acquisti: Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna), Rugani (Juventus)
Cessioni: Pablo Marì (Al Hilal), Viti (Nizza), Dzeko (Schalke 04), Sohm (Bologna), N.Caviglia (Venezia)
GENOA
Acquisti: Bijlow (Feyenoord), Baldanzi (Roma), Zatterstrom (Sheffield), Amorim (Alverca)
Cessioni: Stanciu (Svincolato)
INTER
Acquisti: Jakirovic (Dinamo Zagabria), Massolin (Modena)
Cessioni: V. Carboni (Racing), Asllani (Besiktas), Massolin (Modena)
JUVENTUS
Acquisti: Boga (Nizza), Holm (Bologna)
Cessioni: Rouhi (Carrarese), Rugani (Fiorentina), Joao Mario (Bologna)
LAZIO
Acquisti: Ratkov (Salisburgo), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Atalanta), Przyborek (Pogon)
Cessioni: Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce)
LECCE
Acquisti: Gandelman (Gent), Ngom (Estrela Amadora), Fofana (Grazer Ak), Cheddira (Sassuolo)
Cessioni: Guilbert (Nantes), Kaba (Nantes), Kouassi (Stade Lavallois), Rafia (Esperance Tunisi), Maleh (Cremonese), Pierret (Red Star)
MILAN
Acquisti: Fullkrug (West Ham), Cissé (Verona)
Cessioni: Maximilian Ibrahimovic (Ajax), Cissé (Catanzaro)
NAPOLI
Acquisti: Giovane (Verona), Alisson Santos (Sporting CP)
Cessioni: Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Ngonge (Espanyol)
PARMA
Acquisti: F.Carboni (Empoli), N.Caviglia (Venezia), Elphege (Grenoble), Strefezza (Olympiakos)
Cessioni: Hernani (Monza), Lovik (Trabzonspor), Cutrone (Como)
PISA
Acquisti: Durosinmi (Viktoria Plzen), Bozhinov (Anversa), Loyola (Independiente), Stojilkovic (Cracovia), Iling-Junior (Aston Villa)
Cessioni: Louis Buffon (Pontedera), Nzola (Fiorentina)
ROMA
Acquisti: Robinio Vaz (Marsiglia), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa), Zaragoza (Bayern Monaco)
Cessioni: Bove (Svincolato), Bailey (Aston Villa), Baldanzi (Genoa)
SASSUOLO
Acquisti: Nzola (Fiorentina), Pedro Felipe (Juventus Next Gen), Ulisses Garcia (Marsiglia), Bakola (Marsiglia)
Cessioni: Cheddira (Lecce), Skjellerup (Spezia), Odenthal (Bari)
TORINO
Acquisti: Obrador (Benfica), Prati (Cagliari), Marianucci (Napoli), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Ebosse (Udinese)
Cessioni: Popa (Cluj), Asllani (Inter), Masina (Svincolato)
UDINESE
Acquisti: Arizala (Independiente Medellin), Mlacic (Hajduk Spalato)
Cessioni: Palma (Sampdoria), Iker Bravo (Las Palmas), Brenner (Vasco da Gama), Lovric (Verona), Ebosse (Torino)
VERONA
Acquisti: Borghi (Corinthians), Isaac (Atletico Mineiro), Lirola (Marsiglia), Lovric (Udinese), Bowie (Hibernian), Edmundsson (Wisla Plock)
Cessioni: Giovane (Napoli), Unai Nunez (Valencia)