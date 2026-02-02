Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 2 febbraio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A in questo ultimo giorno di mercato.

Calciomercato, tutte le notizie

9.30 Alisson Santos arrivato a Villa Stuart a Roma per svolgere le visite mediche con il Napoli.

8.40 L’offerta dell’Al Hilal a Benzema prevede un anno e mezzo di contratto. Così il nostro Gianluigi Longari.

L’offerta a Benzema da parte di Al Hilal 🇸🇦 prevede un anno e mezzo di contratto. L’attaccante spinge perché affare possa andare in porto ‼️ https://t.co/KvDWlMRFWi — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

8.30 Bryan Zaragoza arrivato in nottata a Roma. Ecco le immagini raccolte dal nostro Daniele Matera. L’esterno offensivo arriva alla Roma dal Bayern Monaco in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13.

8.00 Luperto, sempre più Cremonese. Così il nostro Alfredo Pedullà: “Tempistica confermata. Sabato scorso in esclusiva vi avevamo raccontato che la Cremonese avrebbe fatto un’offerta importante per Sebastiano Luperto, a maggior ragione se – battendo il Verona – il Cagliari avesse fatto un ulteriore salto di qualità in classifica. È andata proprio così, la Cremonese si è presentata con una proposta di 3-4 milioni, bonus in più o in meno, e la trattativa può essere considerata in chiusura“.