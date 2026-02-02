Cristiano Ronaldo, non gioca e contesta le scelte dell’Al-Nassr: l’assenza fa discutere

Cristiano Ronaldo non disputerà la gara di questa sera con il suo Al Nassr in trasferta contro l’Al Riyadh. Nessun problema fisico o scelta tecnica. L’assenza è dovuta ad un mercato dell’Al Nassr, ritenuto non sufficiente da CR7.

Nessun infortunio e neppure gestione dei carichi: l’assenza di Cristiano Ronaldo nella prossima gara dell’Al-Nassr sorprende tifosi e addetti ai lavori e accende il dibattito sul momento del club saudita. L’attaccante dopo un mercato del club non apprezzato ha infatti scelto di non scendere in campo contro l’Al Riyadh. L’assenza del fuoriclasse portoghese fa già discutere e lascia i tifosi in attesa di capire quando tornerà in campo per continuare la sua corsa ai record. Tra i motivi dell’insoddisfazione di Cristiano Ronaldo anche il probabile trasferimento di Karim Benzema dal Al Ittihad al Al Hilal. Il fuoriclasse si è infatti detto sicuro che il fondo PIF stia favorendo il club di Simone Inzaghi.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo non gioca

Cristiano Ronaldo non giocherà nella gara di questa sera contro l’Al Riyadh. Il motivo un mercato non soddisfacente e totalmente a favore del Al Hilal che dovrebbe tesserare anche Karim Benzema dal Al Ittihad. Secondo CR7 il fondo PIF, che è proprietario dei 4 club più importanti Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli, starebbe infatti favorendo solo il club di Simone Inzaghi, attualmente primo in classifica. Da lì la decisione del fuoriclasse portoghese di non scendere in campo nella gara di questa sera. Un messaggio importante che segue l’assenza di Benzema dalle ultime gare con il francese che aveva diserato gli ultimi match dell’Al Ittihad perché in disaccordo nelle trattative di rinnovo. Benzema è ora ad un passo dal Al Hilal come rivelato dal nostro Gianluigi Longari. La gara di questa sera tra Al Riyadh e Al Nassr sarà visibile su SoloCalcio.

L’offerta a Benzema da parte di Al Hilal 🇸🇦 prevede un anno e mezzo di contratto. L’attaccante spinge perché affare possa andare in porto ‼️ https://t.co/KvDWlMRFWi — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

Saudi Pro League, continua lo spettacolo su Sportitalia

Dopo la vittoria ieri 1-0 dell’Al Ittihad, senza Karim Benzema, pronto a trasferirsi al Al Hilal. Continua oggi su Sportitalia, lo spettacolo della Saudi Pro League. In campo alle 16.15 Al Riyadh e Al Nassr. Assente di lusso, per scelta personale, Cristiano Ronaldo. Ci saranno però tutte le altre stelle dell’Al Nassr. Da Joao Felix a Coman, da Brozovic a Mané. Una gara da non perdere e che potrete seguire su SoloCalcio con la telecronaca di Riccardo Morelli. In caso di successo l’Al Nassr può agganciare momentaneamente a 46 punti l’Al Hilal. La banda Inzaghi sarà impegnata sempre oggi, sempre su SoloCalcio alle ore 18.30. Avversario l’Al Ahli, terzo a 43 punti. Gli stessi dell’Al Nassr secondo. Telecronaca affidata a Gabriele Dattoli.