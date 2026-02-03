Milan show a Bologna: finisce 3-0. Rossoneri di nuovo a -5 dall’Inter

Nell’ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A, il Milan travolge 3-0 il Bologna al Dall’Ara e torna a -5 dall’Inter. Ecco com’è andata la sfida.

Nell’ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A, il Milan travolge 3-0 il Bologna al Dall’Ara e torna a -5 dall’Inter. Vittoria di vitale importanza per gli uomini di Massimiliano Allegri, che mantengono invariata la distanza dai cugini nerazzurri.

Le formazioni

Vincenzo Italiano opta per il 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali; Zortea, Heggem, Casale e Miranda a formare la linea difensiva. In mediana Freuler e Ferguson, mentre Orsolini, Odggarde Rowe agiscono alle spalle di Castro. Max Allegri sceglie il 3-5-1-1 con Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic a formare il terzetto difensivo. Athekame e Bartesaghi sugli esterni, Fofana, Modric, e Rabiot in mezzo, con Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku.

Bologna-Milan, la cronaca

La prima occasione è per il Bologna, ma Odgaard viene chiuso da Pavlovic. Il Milan cresce e, dopo diverse occasioni, passa al 20′ con Loftus-Cheek, che viene servito da Rabiot e segna col piatto destro. Al 36′ rigore per il Diavolo, Ravaglia stende Nkunku: sul dischetto il francese non sbaglia. Il secondo tempo si apre con i rossoneri ancora avanti, al 48′ ecco il tris: Miranda serve erroneamente Rabiot che col sinistro batte Ravaglia. La formazione di Max Allegri mantiene il triplo vantaggio fino al 90′ e torna a -5 dall’Inter.