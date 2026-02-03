En-Nesyri e Kante affari saltati: l’attaccante aveva rifiutato la Juve

La doppia operazione tra Al-Ittihad e Fenerbahce che vedeva coinvolti N’Golo Kante e Youssef En-Nesyri è saltata nell’ultimo giorno di calciomercato come spiegato da un comunicato del club di Istanbul.

Niente Fenerbahce per il centrocampista classe 1991 in scadenza di contratto con l’Al-Ittihad il prossimo 30 giugno. Il motivo? La formazione giallonera non ha completato in tempo i documenti per la cessione di N’Golo Kante, con Youssef En-Nesyri che dopo essere stato accostato alla Juventus resterà in Turchia fino al termine della stagione.

Saltano le trattative En-Nesyri e Kante

Il Fenerbahçe SK comunica che l’iter per il trasferimento dei calciatori N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad è stato gestito dalla nostra società con la massima meticolosità in ogni sua fase, come da programma. In piena sintonia con le richieste dell’area tecnica, erano stati raggiunti i definitivi accordi con i calciatori, completate le visite mediche per l’atleta in uscita e ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. Il nostro Club ha adempiuto a ogni obbligo contrattuale in modo puntuale e completo, caricando correttamente tutta la documentazione nel sistema federale entro i termini stabiliti.

Il Comunicato del Fenerbahce

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma… pic.twitter.com/rRZ1ORgXCZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2026

A causa di un errato inserimento dei dati nel sistema TMS (Transfer Matching System) da parte del club acquirente, l’operazione non è stata finalizzata entro la chiusura della finestra di mercato, per cause totalmente indipendenti dalla volontà del Fenerbahçe. Nonostante il nostro Club si sia prontamente attivato presso la FIFA richiedendo una proroga e mettendo in atto ogni misura necessaria per sbloccare la situazione, la controparte non ha completato le procedure richieste senza fornire alcuna giustificazione.

A causa di tali inadempienze, il processo di trasferimento non ha potuto essere concluso. Comprendiamo e condividiamo profondamente il rammarico che questa vicenda ha suscitato in tutta la nostra tifoseria. Il Club, tuttavia, prosegue nel lavoro di rafforzamento della rosa con la consueta determinazione e disciplina, restando focalizzato sul raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.