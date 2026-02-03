En-Nesyri e Kante, svolta clamorosa: gli affari si fanno. Ecco il motivo

Nuova svolta per quanto riguarda Kante ed En-Nesyri: sembrava tutto sfumato, invece si stanno concretizzando le trattative con Fenerbahce e Al Ittihad.

Importanti aggiornamenti su quelle che sono due trattative che possono ancora, a questo punto, cambiare i piani di due squadre estere: stiamo parlando di Fenerbahce e Al Ittihad che sono sul punto di chiudere per due colpi di mercato a effetto.

Kante ed En-Nesyri: cosa sappiamo

L’esclusiva è di Gianluigi Longari: sembrava sfumato il passaggio di En-Nesyri all’Al Ittihad con i documenti che non erano stati consegnati in tempo, ma la FIFA ha concesso l’ok al club arabo per tesserare l’attaccante che era stato cercato dalla Juventu. Discorso più semplice per Kante, si è sbloccata la situazione con il Fenerbahce, con il mercato turco che è ancora aperto ed ecco che c’è il tempo necessario per depositare tutti i documenti.

‼️ È ancora possibile che la FIFA possa concedere l’ok ad Al Ittihad per il tesseramento di En-Nesyri dal Fenerbahce https://t.co/B95FFKzu9y — Gianluigi Longari (@Glongari) February 3, 2026

Il precedente comunicato del Fenerbahce

Questo è stato il comunicato del club turco che annunciava la fumata nera dell’operazione: “A causa di un errato inserimento dei dati nel sistema TMS (Transfer Matching System) da parte del club acquirente, l’operazione non è stata finalizzata entro la chiusura della finestra di mercato, per cause totalmente indipendenti dalla volontà del Fenerbahçe. Nonostante il nostro Club si sia prontamente attivato presso la FIFA richiedendo una proroga e mettendo in atto ogni misura necessaria per sbloccare la situazione, la controparte non ha completato le procedure richieste senza fornire alcuna giustificazione.

A causa di tali inadempienze, il processo di trasferimento non ha potuto essere concluso. Comprendiamo e condividiamo profondamente il rammarico che questa vicenda ha suscitato in tutta la nostra tifoseria. Il Club, tuttavia, prosegue nel lavoro di rafforzamento della rosa con la consueta determinazione e disciplina, restando focalizzato sul raggiungimento dei propri obiettivi stagionali”.