L’infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo ha riportato alla luce anche un altro problema del capitano del Napoli.

Tanta paura e preoccupazione lo scorso weekend in casa Napoli, quando Di Lorenzo è rimasto a terra dopo un problema al ginocchio nel corso del match contro la Fiorentina. All’inizio tutti hanno pensato al peggio, ma gli esami del giorno successivo hanno escluso la rottura del crociato. In questa situazione clinica è emerso un problema fisico pregresso, che ha spinto il giocatore a operarsi.

Infortunio e tempi di recupero

Al ginocchio una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro per il capitano azzurro. Considerati i tempi di recupero, il giocatore, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento chirurgico al piede sinistro per risolvere una problematica pregressa.

Il messaggio social

Di Lorenzo ha voluto mandare, attraverso i social, un messaggio a tutti i tifosi partenopei: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto.

Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22)

La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili”, conclude Di Lorenzo nel post-social. Il Napoli, ovviamente, monitorerà le sue condizioni con il passare del tempo. I tempi di recupero sono stimati in oltre un mese.