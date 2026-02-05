Al Okhdood-Al Hilal LIVE su Solocalcio. Dove vedere la prima di Benzema con Inzaghi

Giovedì 5 febbraio 2026 alle 18:30, live su Sportitalia la Saudi Pro League propone un incontro interessante tra Al Okhdood e Al Hilal, match atteso dai tifosi soprattutto per un motivo speciale: sarà l’esordio di Karim Benzema con la nuova maglia. Il campione francese, reduce dal trasferimento dall’Al-Ittihad, si prepara a scendere in campo sotto la guida di Simone Inzaghi, alla ricerca della prima vittoria del 2026.

L’Al Hilal arriva a questa sfida dopo tre pareggi consecutivi in campionato. La squadra di Inzaghi vuole tornare a vincere per consolidare la propria leadership nella Saudi Pro League e allungare sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, vero rivale nella corsa al vertice. La pressione sui bianconeri sauditi è alta, ma l’arrivo di Benzema può rappresentare una svolta significativa, sia in termini di qualità offensiva sia di esperienza internazionale.

Le formazioni ufficiali

AL OKHDOOD (5-4-1): Portugal; Abu Abd; Hawsawi, Gul, Gunter, Fagihy; Ince, Pedroza, Neyou, Narey; Al-Lazam. All. Sumudica.

AL HILAL (4-3-3): Bono; Al-Yami, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Milinkovic-Savic, Neves, N. Al-Dawsari; Malcom, Benzema, S. Al-Dawsari. All. Inzaghi.

Dove vedere la partita LIVE

La gara della formazione di Simone Inzaghi sarà visibile dalle 18:30 in diretta su Sportitalia SoloCalcio, a questo LINK.