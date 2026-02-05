Coppa Italia, il tabellone di quarti e semifinali: quando si gioca

E’ l’Inter la prima semifinalista della Coppa Italia 2025/2026. I nerazzurri hanno sconfitto 2-1 il Torino. Oggi Atalanta-Juventus. Settimana prossima Napoli-Como e Bologna-Lazio.

La gara dell’U-Power Stadium Inter e Torino ha dato il via ai quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. I nerazzurri al netto di un turnover importante si sono imposti con il punteggio di 2-1 guadagnandosi l’accesso alla semifinale della competizione. Il match è stato stappato da Bonny al 35′ su assist di Kamate, calciatore dell’under 23. Al 47′ il raddoppio porta poi la firma di Diouf su assist di Marcus Thuram. Torino che prova a riaprirla al 57′ con il neo arrivato Kulenovic ma non basta. Finisce 2-1 per l’Inter che ora affronterà la vincente tra Napoli e Como. Stasera Atalanta-Juventus. Settimana prossima la gara del Maradona e quella del Dall’Ara tra Bologna e Lazio.

Coppa Italia, il tabellone dei quarti

Vince 2-1 con le reti di Bonny e Diouf l’Inter contro il Torino e accede alla semifinale della Coppa Italia 2025/2026. Per il Torino in gol Kulenovic. Nerazzurri che affronteranno nella doppia semifinale la vincente della gara del Maradona tra Napoli e Como. Azzurri e Lariani si affronteranno settimana prossima nella giornata di martedì 10 febbraio alle ore 21.00. Stasera tocca invece alla Juventus, che potrà contare su Kenan Yildiz non al meglio ma comunque convocato per affrontare alla New Balance Arena l’Atalanta di Raffaele Palladino. Un match chiave per la banda Spalletti che vuole rimanere in corsa su tre competizioni alla pari della Dea che davanti ai propri tifosi non vuole sbagliare. L’avversario nella semifinale sarà una tra il Bologna (campione in carica) e la Lazio che ha eliminato il Milan agli ottavi. La gara si disputerà mercoledì 11/02 alle ore 21.00.

INTER-Torino 2-1 (Bonny 35′(I), Diouf 47′(I), Kulenovic (T) 57′)

Atalanta-Juventus (stasera, ore 21:00)

Napoli-Como (martedì 10 febbraio, ore 21:00)

Bologna-Lazio (mercoledì 11 febbraio, ore 21:00)

Coppa Italia, il tabellone delle semifinali

Al momento l’unica semifinalista certa è l’Inter in attesa degli ultimi 3 quarti di finale. Non c’è ancora l’ufficialità su date e orari, ma la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26 è prevista nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo. Questi due match, dunque, dovrebbero giocarsi tra martedì e giovedì, a seconda degli impegni precedenti e successivi delle squadre coinvolte. Al termine di quella settimana, inoltre, è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter: i rossoneri hanno già salutato la competizione agli ottavi di finale, mentre i nerazzurri sono già qualificati a questo turno del torneo. Anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia non c’è ancora ufficialità su date e orari. La Lega Serie A, tuttavia, ha stabilito che si disputeranno nella settimana compresa tra lunedì 20 e domenica 26 aprile, indicativamente anche in questo caso tra martedì e giovedì. L’unico big match che seguirà questo turno sarà quello tra Milan e Juventus.

Inter-Napoli/Como

Atalanta-Juventus/Bologna-Lazio