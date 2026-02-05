Federica Pellegrini, sta succedendo di nuovo: la foto non mente

Federica Pellegrini rivive il passato, per l’ex nuotatrice sta succedendo di nuovo: gli scatti condivisi sono la testimonianza definitiva

L’ex “Divina” è stata ufficializzata come tedofora per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, la cui cerimonia di apertura è prevista domani. L’atleta, che è stata un punto di riferimento dello sport italiano e campionessa olimpica, sarà quindi una delle figure principali della cerimonia.

Nei giorni scorsi Pellegrini aveva rinunciato a portare la fiamma olimpica a Verona, città in cui è nata e cresciuta. La stessa campionessa aveva spiegato sui social che per lei sarebbe stato molto emozionante, ma è stata costretta a rinunciare a causa delle condizioni di salute della figlia Matilde.

Tuttavia, l’ex nuotatrice italiana è tornata sotto i riflettori, non solo per l’ufficialità di essere una delle tedofore delle Olimpiadi Invernali, ma anche per un’altra vicenda che la vede protagonista.

Federica Pellegrini, gli scatti non mentono: è di nuovo successo

La questione riguarda la dolce attesa di Federica Pellegrini. A gennaio, l’ex nuotatrice è stata ospite a Verissimo insieme al marito Matteo Giunta, dove hanno rivelato di star vivendo una seconda gravidanza. Dopo Matilde, infatti, la coppia sta per accogliere un’altra figlia, e i tempi sono ormai stretti, soprattutto considerando il pancione della 37enne.

Le foto recenti, in bianco e nero, e condivide dalla stessa Pellegrini sui social, la ritraggono in palestra mentre si allena, e dove il pancione è ormai ben visibile.

Durante la lunga intervista a Verissimo, la coppia ha anche parlato del ricovero in ospedale della figlia Matilde e delle difficoltà vissute, momenti che hanno creato grande preoccupazione: “Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un’eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde”.

Ora però sembra che l’allarme sia rientrato, e l’ex campionessa potrà partecipare con entusiasmo e serenità all’apertura dei Giochi olimpici invernali, oltre a prepararsi alla nascita della seconda figlia, il cui nome è stato scelto dalla primogenita. “Questa volta il nome l’ha scelto Matilde. È un’appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite”, ha dichiarato l’ex nuotatrice a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin.

Un momento di estrema gioia per l’ex atleta, pronta a vivere nuovamente l’emozione di diventare mamma per la seconda volta e ad allargare la famiglia.