Minori e sport sicuro: a Bergamo l’incontro formativo del Settore Giovanile FIGC

Appuntamento il 10 febbraio alle ore 18.00 Auditorium San Sisto con Vincenzo Fuoco, protagonista della storia raccontata nel docu-film “Cattivi Maestri”, collaboratore tecnico FIGC e formatore esperto in tutela dei minori per il Coordinamento SGS lombardo.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza una serata dedicata al benessere e alla tutela dei minori, temi centrali per sport ed educazione. L’appuntamento è martedì 10 febbraio a Bergamo, alle 18.00, presso l’Auditorium San Sisto (via della Vittoria, 1). La serata sarà incentrata sulla proiezione del docu-film “Cattivi Maestri”, diretto da Roberto Orazi e prodotto da Lupin Film, con il patrocinio di FIGC e CONI e il supporto della UEFA.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e sensibilizzazione sulla protezione dei giovani e sul ruolo educativo dello sport. Sarà anche un’occasione per riflettere sulla responsabilità delle comunità sportive. Interverrà Vincenzo Fuoco, protagonista del docu-film e collaboratore tecnico FIGC. Fuoco è anche formatore esperto in tutela dei minori per il Coordinamento SGS lombardo. Durante l’incontro fornirà strumenti pratici e spunti operativi rivolti a dirigenti, tecnici, educatori e famiglie.

La proiezione del film è prevista alle 21.00 al Cinema Teatro del Borgo. Per favorire la partecipazione, il film sarà replicato mercoledì 11 febbraio al Cinema Conca Verde. L’invito è aperto a tutti: associazioni, genitori e società sportive. Particolare attenzione è riservata ai Delegati alla Tutela dei Minori e ai Responsabili del Safeguarding dei club giovanili. Sono figure chiave per creare ambienti sportivi sicuri e inclusivi.

L’iniziativa fa parte dell’impegno della FIGC per promuovere uno sport educativo e responsabile. La serata offrirà momenti concreti di formazione e confronto. Sarà anche un’occasione per stimolare consapevolezza e attenzione verso il benessere dei giovani. Lo sport viene così messo al centro di un progetto educativo e inclusivo.