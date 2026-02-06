Chi è Xaver Schlager, il mediano nel mirino della Juve: numeri, caratteristiche e curiosità

Con il contratto in scadenza a giugno, Xaver Schlager si prepara a lasciare il Lipsia. Il centrocampista austriaco è seguito da diversi club europei, tra cui la Juventus, pronta a valutare un possibile affondo in vista della prossima stagione.

Il Lipsia e Xaver Schlager si separeranno a fine stagione, aprendo scenari interessanti sul futuro del centrocampista austriaco. Con il contratto in scadenza a giugno e diverse offerte sul tavolo, il suo nome è entrato nel radar di vari club europei, tra cui, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus, pronta a valutare un possibile affondo nelle prossime settimane.

Una situazione destinata a evolversi rapidamente, con il mercato che inizia già a muoversi intorno ai profili a parametro zero. Ma soprattuto a giocatori come il mediano austriaco tra i più apprezzati del campionato tedesco.

Chi è Xaver Schalger

Classe 1997, Xaver Schlager compirà 29 anni il prossimo 28 novembre, originario di Linz, in Austria si può definire a tutti gli effetti un prodotto “della RedBull”. Dal 2022 veste la maglia del RedBull Lipsia, dopo aver fatto una breve esperienza al Wolfsburg fuori dal “controllo” della multinazionale austriaca.

Cresciuto nelle giovanili della “casa madre” calcistica della RedBull, il Salisburgo, ha giocato anche nella prima squadra dei “rot-Weib”, oltre che nel Liefering, facendo tutta la trafila dei giocatori inseriti nel programma calcistico della multinazionale austriaca. Inoltre, da anni, è un elemento imprescindibile della Nazionale austriaca, con cui conta oltre 50 presenze e diverse reti.

Una carriera segnata dagli infortuni

Schlager nelle ultime stagioni è stato uno dei giocatori fondamentali del Lipsia, quando è disponibile gioca sempre. Il problema per il giocatore austriaco è che per anni la sua carriera è stata segnata da parecchi problemi fisici. Nel suo passato ci sono due lesioni ai legamenti crociati delle ginocchia: uno nella stagione 2021/22 e uno nel maggio 2024 che gli ha impedito di partecipare all’ultimo campionato europeo.

Non solo, il giocatore ha avuto anche ripetuti problemi alle caviglie. Tuttavia, nelle ultime due stagioni sembra aver superato queste continue noie fisiche diventando un calciatore decisamente più affidabile.

L’interesse della Juve: dove giocherebbe con Spalletti?

Il giocatore classe 1997 austriaco è dotato di grande talento e intelligenza tattica. Può ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo, ma essendo mancino predilige le posizioni di mezzala sinistra di un centrocampo a tre oppure come interno in una mediana a due. In passato ha ricoperto anche il ruolo di trequartista.

Nel nuovo modulo della Juve di Luciano Spalletti, potenzialmente, potrebbe in tutte le posizioni del centrocampo. Ma è evidente che per caratteristiche, dinamismo e scarso feeling con il gol in carriera, la sua posizione sarebbe quella di mediano: principalmente in coppia con Locatelli, ma anche con Thuram. Sarebbe insomma una valida alternativa all’attuale coppia titolare che ha al momento nel solo Koopmeiners la sua alternativa.