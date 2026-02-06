A fare gli onori di casa durante la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 su SRF ci sarà colui che a San Siro di solito difende la porta dell’Inter, ossia Yann Sommer, commentatore per una sera: “Sto bene, non ho fatto tanto per prepararmi per questa cosa.

Commentatore per una sera

Yann Sommer ha commentato così l’esperienza della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Però, mi divertirò tanto a fare qualcosa di completamente nuovo per me. Conosco San Siro, è bello poter fare qualcosa di nuovo per le Olimpiadi. Sarà un’esperienza molto bella. L’energia che ha questo stadio quando è pieno è davvero bella. Sono ovviamente più teso quando gioco, stasera mi diverto. Voglio che la gente alla tv senta quello che percepisco di solito io allo stadio”, ha detto a RsiSport.