Friday night, in Premier League segnano due ex Serie A: Lucca in gol al debutto

Debutto con goal in Premier League per Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, acquistato dal Nottingham Forest due settimana fa, ha segnato contro il Leeds.

Se in Serie A la serata è stata particolarmente noiosa con il pareggio a reti bianche tra Verona e Pisa, in Premier League i ritmi sono stati più elevati nella sfida tra Leeds e Nottingham. A segno due ex Serie A: Okafor ha segnato il raddoppio lanciando i padroni di casa. La rete di Lucca, invece, è arrivata solamente nel finale.

Marchio di fabbrica

Dopo il vantaggio messo a segno da Bogle, è arrivato il raddoppio di Okafor. A inizio ripresa il Leeds ha anche dilagato con Calvert-Lewin. Al minuto 54 ha fatto il suo esordio Lorenzo Lucca, che all’86esimo ha trovato il gol. Con la specialità della casa sul cross del compagno, l’attaccante ha avuto la meglio sull’avversario Rodon, colpendo di testa per la rete che ha, di fatto, accorciato le distanze.

Esordio da favola per Lucca: gol per il centravanti di proprietà del Napoli pic.twitter.com/HMvq4u0FOj — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 6, 2026

Lucca vuole riscattarsi dopo una prima parte di stagione fortemente deludente con la maglia del Napoli, con la quale ha giocato davvero poco. E’ stato ceduto nel mercato invernale con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro. E’ anche fissato il diritto di riscatto che il Forest potrà esercitare a fine stagione.