Il Torino saluta Schuurs dopo il calvario dell’infortunio: l’annuncio

Dopo quasi due anni e mezzo dal grave infortunio al ginocchio, Perr Schuurs lascia il Torino con una risoluzione consensuale. Si chiude un’avventura segnata da sfortuna, sacrificio e un legame mai spezzato con il mondo granata.

Quasi due anni e mezzo dopo il grave infortunio al ginocchio che aveva interrotto bruscamente la sua carriera in granata, Perr Schuurs e il Torino si separano ufficialmente. Una notizia che chiude la sfortunata esperienza del difensore olandese con la maglia granata. Un epilogo inevitabile dopo il lungo calvario.

L’infortunio e il lungo calvario

Arrivato nell’estate del 2022 dall’Ajax, Schuurs aveva conquistato rapidamente l’ambiente granata grazie alle sue qualità tecniche e caratteriali. Difensore moderno, elegante nell’impostazione e solido nei duelli, sembrava destinato a diventare un pilastro del Torino. L’infortunio del 21 ottobre 2023, però, ha cambiato tutto: un colpo durissimo, non solo per il giocatore, ma anche per il club, che aveva puntato su di lui come perno del progetto tecnico.

Dopo mesi di riabilitazione, tentativi di recupero e speranze, la strada si è fermata davanti alla realtà di un percorso più complesso del previsto. La risoluzione consensuale del contratto rappresenta così un punto finale formale, ma non cancella il rapporto costruito tra Schuurs e il mondo granata, come sottolineato dal club nel comunicato ufficiale. Ora il giocatore proseguirà l’iter riabilitativo in Patria.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs.

Schuurs nasce a Nieuwstadt, in Olanda, il 26 novembre 1999. Cresciuto nel settore giovanile del Fortuna Sittard, esordisce sedicenne in Eredivisie nel 2016. Nel 2018 passa all’Ajax: in quattro stagioni totalizza 95 presenze e 3 gol tra Eredivisie, KNVB Cup, Champions League ed Europa League, vincendo tre campionati, due coppe nazionali e una Supercoppa d’Olanda.

Torino lo accoglie nell’estate del 2022 e Perr grazie alla sua educazione, alla sua disponibilità e ai suoi valori ci mette pochissimo ad entrare nel cuore di tutti, sia dentro che fuori dal campo di gioco. La prima presenza in Serie A arriva il 27 agosto nella vittoria contro la Cremonese e il 18 ottobre segna la sua prima rete all’esordio in Coppa Italia contro il Cittadella. Schuurs si adatta velocemente al calcio italiano: puntuale nell’anticipo, bravo nell’impostare e abile nei colpi di testa.

La seconda stagione inizia con ottime premesse, però sfortunatamente il 21 ottobre 2023 subisce un terribile infortunio nella gara di campionato contro l’Inter. Perr viene operato: non smette di allenarsi e tenta in tutti i modi di recuperare. Il suo impegno è encomiabile e quel feeling simbiotico con il mondo granata non si affievolisce mai.

Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi.

Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro!”.

Un addio amaro

L’avventura di Schuurs al Torino si chiude così con il sapore amaro dell’incompiuto. Una separazione che, come lo stesso difensore ha lasciato intendere, potrebbe non essere definitiva: perché alcune storie, nel calcio come nella vita, non finiscono davvero.