Prima partita dal 1′ coi grandi per il francese Issiaka Kamate: esordio da titolare con l’Inter di Cristian Chivu in Coppa Italia dopo l’exploit con l’Under 23 di Stefano Vecchi in Serie C.

Il destino, a volte, passa anche per una bella dose di “fortuna”: per Issiaka Kamate, il debutto in prima squadra è arrivato quasi per caso, complice un forfait dell’ultimo minuto di Darmian. Nato nel 2004 ad Aulnay-sous-Bois, in Francia, vicino alla capitale Parigi, l’esterno di origini ivoriane ha una storia molto particolare che l’ha portato in Nerazzurro. Partito dai campi delle banlieue con l’Esperance Aulnaysienne e il Montfermeil, è stato notato dagli scout del club di Viale Liberazione in modo insolito: su una piattaforma di video amatoriali.

Esordio all’Inter per Kamate: dall’U23 alla Coppa Italia

Nonostante la pandemia avesse frenato il suo arrivo in Italia, impedendogli il classico provino con il club, i nerazzurri non hanno avuto dubbi sulle qualità del ragazzo, decidendo poi di tesserarlo nel 2021. Dal Settore Giovanile, pian piano ha scalato le gerarchie diventando un punto fermo della Primavera di Cristian Chivu. E, sotto la guida dell’allenatore romeno, nella stagione 2023/24, è esploso sulla fascia destra, collezionando ben 13 gol e 6 assist.

A play by Kamate pic.twitter.com/4ev8ZjjJiA — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 5, 2026

Le esperienze in B e in Portogallo

Oggi è un punto fermo dell’Inter U23 di Stefano Vecchi, dove indossa la maglia numero 10. La sua duttilità tattica gli permette di agire su più fronti: esterno a tutta fascia e sulla mediana. Prima di tornare stabilmente “a casa”, Kamate ha vissuto una doppia esperienza in prestito: prima in Portogallo con l’Avs e poi in Serie B con il Modena. A 21 anni è il presente e il futuro dell’Inter, trasformando quel “video amatoriale” di qualche anno fa in una splendida realtà… in attesa dell’esordio ufficiale a San Siro. Contro il Torino il prodotto del vivaio aggregato in prima squadra ha offerto una prestazione convincente: con tanto di assist al bacio per Bonny che ha permesso all’Inter di sbloccare la partita di Coppa Italia.