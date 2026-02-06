Salernitana in crisi, Raffaele rischia l’esonero: i possibili sostituti

Un’altra sconfitta della Salernitana, questa volta a Cerignola, a conferma di un momento pessimo malgrado importanti investimenti. Cambio in panchina in vista?

La sconfitta della Salernitana può portare a un cambiamento sulla panchina granata. Anche perché la squadra, a quota 46 punti (terza nel girone C di Serie C) inizia a staccarsi sensibilmente dalla vetta occupata dal Benevento a quota 57 punti. Al secondo posto c’è provvisoriamente il Catania a 51. In casa Salernitana può esserci un imminente cambio in panchina.

I possibili sostituti

Come evidenzia Alfredo Pedullà, Raffaele è una scelta del direttore sportivo Faggiano che evidentemente non ha pagato: idee poche, squadra che non sembra collegata sulla stessa sintonia dell’allenatore. Normale che adesso ci saranno valutazioni su Raffaele, nelle scorse settimane sono stati vari nomi (compreso quello di Pagliuca), ma occhio -in caso di ribaltone – anche alla soluzione interna rappresentata da Guglielmo Stendardo che da poche settimane guida la Primavera.