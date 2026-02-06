Home » Serie A » Serie A, Juventus–Lazio: Spalletti contro Sarri nel derby dei tecnici toscani

Serie A, Juventus–Lazio: Spalletti contro Sarri nel derby dei tecnici toscani

Domenica sera l’Allianz Stadium si accende per Juventus–Lazio, big match della 24ª giornata di Serie A. In palio punti pesanti per l’Europa e il prestigioso duello in panchina tra Spalletti e Sarri, protagonisti del derby dei tecnici toscani. I bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva. I capitolini non hanno mai ottenuto due successi consecutivi in questo campionato, analizziamo il match con Planetwin365.news

Domenica 8 febbraio alle 20.45 l’Allianz Stadium ospita Juventus–Lazio, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la cocente delusone dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. L’obiettivo è centrare il terzo successo consecutivo in campionato dopo le nette vittorie contro Napoli e Parma consolidare il quarto posto in classifica.

La Lazio di Sarri è ottava con 32 punti (8‑8‑7) e punta a rimanere in scia dell’Atalanta nella corsa al settimo posto che può voler dire qualificazione europea. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, in trasferta i biancocelesti presentano un doppio record: nelle 10 delle 11 gare disputate fuori casa  dai biancocelesti hanno segnato al massimo due reti totali e in ogni match almeno una squadra è rimasta a secco.

I precedenti storici confermano il predominio juventino: su 81 sfide a Torino, la Juve ha vinto 53 volte contro 9 successi esterni della Lazio e 19 pareggi. In totale, nelle 197 partite ufficiali, i bianconeri guidano con 102 vittorie, 45 pareggi e 50 sconfitte, realizzando 340 gol contro 218. La Lazio non vince a Torino in campionato dalla stagione 2017-18.

Spalletti avanti su Sarri

Anche lo scontro tra i tecnici premia Spalletti: nei precedenti diretti guida con 5 successi contro i 2 di Sarri. Nel match di andata dell’Olimpico a prevalere furono i biancocelesti per 1-0 con la rete di Toma Basic.

