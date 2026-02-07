La Juventus blinda Yildiz: rinnovo imminente. Cifre e dettagli del nuovo contratto

La Juventus vuole tenersi stretta il suo numero dieci Kenan Yildiz. In giornata è previsto l’annuncio del rinnovo della stella turca classe 2005.

Un messaggio a tutti i tifosi bianconeri: il rinnovo di Yildiz assume i contorni di un’operazione fondamentale per il presente e il prossimo futuro della Vecchia Signora. Spalletti ha evidenziato a più riprese le immense qualità tecniche del fantasista bianconero, che è a un passo dal rinnovo con il club. In giornata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

I dettagli del nuovo accordo

La Juventus vuole tornare grande e il primo passo è ovviamente blindare il giocatore più forte in rosa. Il rinnovo di Yildiz è un affare fatto giorni grazie all’intesa raggiunta dall’ad Damien Comolli con l’entourage del giocatore e la famiglia. Nelle prossime ore ci saranno gli annunci di rito. Il nuovo contratto scadrà nel 2030 con stipendio più che triplicato: da 1,7 a 6 milioni fin da subito, 7 più bonus dalla prossima stagione.

Il grande annuncio

Per l’operazione dell’ufficialità, lo staff social della Juventus sta operando sottotraccia, ma si vocifera che sarà un annuncio in grande stile con video, foto, social. Non si escludono colpi di scena nell’annunciare l’ufficialità, magari anche nel corso della conferenza stampa di Luciano Spalletti in programma quest’oggi. Sarà spettacolare anche la cornice dello Stadium domani sera, quando la Juventus ospita la Lazio: sono attesi 41 mila tifosi juventini. E potrebbe esserci anche Elkann.

Gli elogi di Spalletti

Una quindicina di giorni fa Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, aveva elogiato e non poco Yildiz, autore di prestazioni sempre consistenti sul piano tecnico e non solo. Caratteristiche perfette per il modulo scelto dal tecnico di Certaldo. Grande capacità di puntare l’uomo e fare la differenza nella creazione della superiorità numerica: “un alieno, a volte fa qualche errore per vedere se rientra nella normalità, ma non ce la fa: non può diventare un giocatore normale, resta un extraterrestre”.