Calciomercato, quanti big in scadenza: da Bernardo Silva a Dybala, tutti i nomi

Il calciomercato è terminato da qualche giorno, ma gli occhi di osservatori e addetti ai lavori è già improntato sul prossimo futuro. Tanti i giocatori forti in scadenza di contratto: Lewandowski, Vlahovic, ma non solo.

Molte pedine importantissime nel panorama del calcio mondiale sono in scadenza di contratto. La Juventus ha annunciato ieri il rinnovo di Yildiz. Ma la dirigenza del club bianconero deve pensare a come agire in vista dei prossimi prolungamenti: quali decisioni verranno prese per Vlahovic e McKennie? Sono state molte le voci sul loro conto, ma non si è ancora arrivati a sviluppi concreti.

Tutti i big in scadenza

Il giocatore più importante al quale scade il contratto nell’estate del 2026 è sicuramente Robert Lewandowski, leggenda del Barcellona. Ci sono voci secondo le quali il club blaugrana starebbe guardando altrove per la sua sostituzione, ecco perché si aprono interrogativi importanti circa il suo futuro. Un altro profilo in scadenza è Bernardo Silva del Manchester City: nel mese di gennaio si erano rincorse voci su un suo possibile approdo in Italia (sponda Juventus). Guardiola deciderà di puntare ancora su di lui?

In scadenza col Bayern Monaco, valore 70 milioni, c’è il difensore Dayot Upamecano. Un’altra pedina del reparto arretrato è Ibrahime Konaté del Liverpool. Non possiamo tralasciare, in casa Juventus, il futuro di Weston McKennie, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 22 milioni di euro. In Germania attendono di capire novità sul rinnovo di Serge Gnabry, che è in scadenza col Bayern Monaco (valore stimato 25 milioni di euro). Negli scorsi giorni c’è stato il rinnovo di Ruben Neves con l’Al Hilal: anche lui poteva essere un nome caldissimo per la prossima estate.

Altri profili interessantissimi

Restando in Germania non possiamo tralasciare Julian Brandt: il suo contratto è in scadenza col Borussia Dortmund e il valore dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni. Bernardo Silva non è l’unico big in scadenza con il City: c’è anche il difensore John Stones. Spostandoci in Spagna troviamo poi Oscar Mingueza: in scadenza col Celta Vigo. Accostato al Milan a gennaio, Leon Goretzka dovrebbe lasciare in estate il Bayern Monaco.

Torniamo in Premier League per citare Andrew Robertson: in scadenza col Liverpool. Un ex conoscenza della Serie A è l’ivoriano Franck Kessié, in scadenza con l’Al-Ahli. Può essere un nome interessante anche Casemiro: in scadenza con il Manchester United. Ci spostiamo in Serie A per citare uno dei giocatori più tecnici del nostro campionato, vale a dire Paulo Dybala, il cui contratto con la Roma scade in estate.