Olimpiadi Milano-Cortina, bronzo per Goggia nella discesa libera e Dalmasso nello Snowboard

Continuano con il bronzo di Sofia Goggia le Olimpiadi di Milano-Cortina per l’Italia. Grande traguardo per la sciatrice azzurra, alla terza medaglia di fila nella discesa, record assoluto. Bronzo poi anche per Lucia Dalmasso nello Snowboard.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella discesa Olimpica di Milano-Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. Sesta Pirovano, decima Brignone, undicesima Nicol Delago. Una discesa libera che era iniziata con la brutta caduta di Lindsey Vonn, già infortunata al crociato prima dell’Olimpiade e che aveva voluto gareggiare comunque. Nello Snowboard bronzo anche per Lucia Dalmasso. Medagliere che vede ora l’Italia momentaneamente al secondo posto alle spalle della Norvegia. Azzurri che hanno centranto fino ad ora 1 oro, 1 argento e 3 medaglie di bronzo. Italia che conta così ora 5 medaglie.

Italia, bronzo per Sofia Goggia

Impresa storica per Sofia Goggia che centra il bronzo olimpico a Milano-Cortina 2026 nella discesa libera. Per lei è la terza medaglia consecutiva all’Olimpiade nella discesa libera, un record assoluto. Sofia Goggia è infatti la prima atleta nella storia delle Olimpiadi dello sci alpino ad avere vinto tre medaglie consecutive nella discesa libera (oro nel 2018, argento nel 2022 e bronzo nel 2026). Oro per Johnson e argento per Aicher. Brutta caduta per Lindsey Vonn, già infortunata al crociato prima della gara, che ha urlato dal dolore ed è stata così soccorsa e portata via con l’Elicottero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Le parole di Sofia Goggia

Così Sofia Goggia ha commentato il bronzo Olimpico: “L’ultimo colore che mi mancava. Sono un po’ dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”. Sofia Goggia commenta così alle tv la sua prestazione nella discesa libera di Cortina. “Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Snowboard, bronzo per Lucia Dalmasso

Quinta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel PGS femminile di snowboard. La ventottenne azzurra supera nella Small Final la connazionale Elisa Caffont, precedendola al traguardo di undici centesimi. Medaglia d’oro per la ceca Zuzana Maderova, argento per l’austriaca Sabine Payer. Terza medaglia di bronzo per l’Italia fino a qui nella spedizione olimpica.