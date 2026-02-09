Lega Serie A interessata al Fantacalcio: pronta offerta ufficiale, ecco quanto vale

La Lega Serie A ha avviato in queste ore una operazione destinata a cambiare il rapporto tra il massimo campionato di calcio italiano e il fenomeno del fantacalcio.

C’è l’intenzione di acquisire direttamente il gioco più popolare tra gli appassionati. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, il vertice della Lega ha formulato un’offerta per comprare l’azienda che gestisce il Fantacalcio più diffuso in Italia, con l’obiettivo di portare il gioco sotto la Serie A stessa.

Lega Serie A e Fantacalcio, l’idea

Il Fantacalcio in questione è edito da Quadronica S.r.l., una società con circa 20 dipendenti che da anni domina il mercato dei fantasy game legati al calcio nazionale. Questo prodotto copre oltre il 90% delle quote di mercato per quanto riguarda il fantacalcio legato alla Serie A, grazie a una piattaforma che permette ai giocatori di inserire formazioni, fare aste e consultare voti live in tempo reale, senza ricorrere ai tradizionali voti sui quotidiani sportivi.

L’accordo non sarebbe un semplice partenariato commerciale, ma una vera e propria acquisizione dell’azienda proprietaria del marchio e dei relativi asset digitali, incluse le app e le licenze collegate. Quadronica, fondata nel 2008 e controllata in parte da imprenditori napoletani, è diventata nel tempo il riferimento assoluto per milioni di fantallenatori, e la mossa della Lega appare studiata per integrare sempre più il gioco nel sistema ufficiale del campionato.

I numeri

La notizia è significativa soprattutto perché riconosce ufficialmente l’importanza del fantacalcio non solo come fenomeno di costume, ma come prodotto economico e di brand strategico per la Serie A stessa. Il valore del gioco non è solo ludico: milioni di utenti partecipano ogni stagione alle leghe private o comunitarie, e piattaforme come Fantacalcio Serie A Enilive gestite da Quadronica offrono statistiche, voti e strumenti digitali che alimentano una community molto attiva.

I numeri raccontano una crescita importante: dai 1,2 milioni di euro di fatturato del 2015 a oltre 9 milioni previsti dieci anni dopo. Una parte delle entrate arriva dagli abbonamenti premium con centinaia di migliaia di utenti paganti. Il vero salto, però, è arrivato dalla pubblicità: meno banner invasivi e più integrazioni personalizzate, come sponsor sulle maglie delle fantasquadre o led virtuali durante l’inserimento delle formazioni. Un modello che ha attirato grandi marchi come Eni, McDonald’s e Bancomat. Gli utili netti sfiorano i 4 milioni, con margini altissimi che hanno attirato l’attenzione degli investitori.

Se l’acquisizione andrà a buon fine, la Lega Serie A potrebbe così rielaborare in chiave ufficiale il fantacalcio, integrando il prodotto con il brand della Serie A TIM e potenzialmente ampliando le opportunità commerciali legate ai diritti digitali, sponsorizzazioni e sviluppo tecnologico.