Luis Henrique, da rebus a jolly: un’altra scommessa vinta da Chivu

Negli ultimi mesi la parabola di Luis Henrique all’Inter ha subito una trasformazione che racconta molto dell’idea tattica e della fiducia di Cristian Chivu nei confronti del brasiliano.

Da prospetto criticato e potenziale partente a risorsa su cui il tecnico fa conto come elemento da utilizzare sistematicamente in partita. Quando Chivu è approdato sulla panchina nerazzurra, una delle scelte più interessanti sul fronte tattico era proprio il modo di integrare giocatori come Luis Henrique nel nuovo progetto. Il giovane esterno era stato visto sin dall’inizio come un elemento con qualità di dribbling, velocità e capacità di saltare l’uomo, funzionali al gioco offensivo che il tecnico voleva costruire.

Luis Henrique, da oggetto del mistero a jolly

All’inizio della stagione, però, Henrique ha faticato a trovare continuità: nelle prime gare fu impiegato con parsimonia, con suggestioni di cessione già in autunno. Ma il 2026 ha portato una svolta evidente: con l’infortunio prolungato di Denzel Dumfries e la carenza di alternative solide sulla fascia destra, Chivu ha finito per affidare proprio a Luis Henrique un ruolo da titolare affidabile.

La conferma più significativa di questo cambio di prospettiva è arrivata con la gara contro il Napoli, in cui Chivu ha deciso di confermare Luis Henrique da titolare sulla fascia destra per la decima partita consecutiva. Una scelta che va oltre la sola emergenza di uomini: ha indicato una fiducia costruita giorno dopo giorno tra tecnico e giocatore, con il brasiliano visto non più come semplice riempitivo della rotazione, ma come pedina tattica su cui contare in una stagione di vertice.

Fiducia e costanza: ora Chivu ha una pedina in più

Questo utilizzo regolare non è casuale. Chivu ha spesso sottolineato che il centrocampista aveva bisogno di tempo, evidenziando come la fiducia e il tempo di inserimento siano parti integranti del suo percorso all’Inter. Anche dopo qualche sostituzione anticipata, il tecnico ha ribadito di voler proteggere il brasiliano.

I numeri parlano chiaro: Luis Henrique non è più visto solo come prospetto incerto, ma come elemento da utilizzare, con la possibilità di crescere negli schemi di Chivu. Con lui in campo, inoltre, i nerazzurri hanno vinto 11 gare di A su 12. Nonostante qualche difficoltà iniziale, e nonostante le critiche esterne, il brasiliano è diventato parte della struttura offensiva dell’Inter, inserito stabilmente nelle rotazioni e spesso preferito ad alternative esterne sulla fascia.

