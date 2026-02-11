Esclusiva SI – Il DS del Bodø avverte l’Inter: “Non abbiamo paura”

A una settimana dal playoff di Champions contro l’Inter, il ds del Bodø/Glimt Håvard Sakariassen parla senza timori: rispetto per i nerazzurri, ma nessuna paura. I norvegesi puntano su gruppo, organizzazione e fiducia per giocarsela fino in fondo.

A una settimana del playoff di Champions League contro l’Inter, il direttore sportivo del Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di InterLab, trasmissione di Sportitalia. Intervistato da Tancredi Palmeri, il dirigente norvegese ha raccontato il punto di vista del club scandinavo, tra rispetto per l’avversario e ambizione di competere ad alto livello.

Timore per l’Inter?

Sakariassen non nasconde il valore dei nerazzurri, ma respinge l’idea della paura. “Sappiamo di sfidare una grande squadra, molto esperta. Ma non abbiamo paura di loro”, ha spiegato. Il Bodø/Glimt, infatti, vuole affrontare la sfida con mentalità positiva, concentrandosi sulla preparazione e sulla qualità della propria prestazione.

Il dirigente sottolinea come nel calcio spesso conti il momento di forma e come, a volte, siano proprio le squadre più in fiducia a determinare il risultato. Tuttavia, il messaggio è chiaro: il focus resta interno, sulla capacità del gruppo di essere competitivo contro un avversario di altissimo livello. “È una partita di calcio, vedremo come finirà”, conclude, con una metafora che richiama l’imprevedibilità del gioco.

Il rispetto per i nerazzurri

Le parole di Sakariassen mostrano un equilibrio tra realismo e ambizione. L’Inter è riconosciuta come una squadra di grande esperienza europea, abituata a gestire partite decisive e contesti ad alta pressione. Allo stesso tempo, il Bodø/Glimt non intende presentarsi come vittima designata.

Il club norvegese ha costruito negli anni una reputazione basata su organizzazione, intensità e identità di gioco, elementi che lo rendono un avversario scomodo per chiunque. La sfida contro l’Inter rappresenta quindi non solo un ostacolo, ma anche un’opportunità per misurare il proprio livello contro una delle big del calcio europeo.

Che cosa deve temere l’Inter del Bodø/Glimt

La risposta di Sakariassen è tanto semplice quanto significativa: “La nostra arma segreta e il nostro fattore X è la nostra squadra”. Nessun riferimento a singoli giocatori, nessuna esaltazione individuale, ma la centralità del collettivo.

Questo approccio riflette la filosofia del Bodø/Glimt, che ha costruito i propri successi sulla forza del gruppo, sull’intensità e sulla coesione. In vista del confronto con l’Inter, il messaggio è chiaro: il vero pericolo non è il singolo talento, ma un sistema di gioco compatto e determinato.

Una sfida aperta

Le parole di Sakariassen raccontano un Bodø/Glimt consapevole della difficoltà della sfida, ma pronto a giocarsela senza complessi. Per l’Inter, il playoff di Champions League non sarà soltanto una formalità, ma una prova contro una squadra che fa della mentalità e dell’organizzazione il proprio punto di forza. E proprio in questo equilibrio tra rispetto e ambizione si gioca il senso della sfida europea.