Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus accende la Serie A con una sfida che vale punti pesantissimi tra scudetto e Champions League. A San Siro va in scena il 241° capitolo di una rivalità storica, pronta a regalare ancora spettacolo ed emozioni.

Sfida numero 241 tra Inter e Juventus: i nerazzurri guidano la classifica con 12 punti di vantaggio, i bianconeri cercano riscatto dopo il 2-2 con la Lazio.

Sabato 14 febbraio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza va in scena l’ennesimo capitolo del Derby d’Italia, la sfida tra Inter e Juventus che da oltre un secolo è una delle pagine più intense e affascinanti del calcio italiano.

Inter prima in classifica: 12 risultati utili consecutivi

L’Inter si trova in testa alla classifica con 8 punti in più rispetto al Milan che, però, dovrà recuperare la sfida del Meazza contro il Como e arriva al match in grande spolvero dopo il 5-0 rifilato al Sassuolo. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i nerazzurri hanno inanellato una striscia di 12 risultati utili consecutivi, un pareggio (2-2 interno contro il Napoli di Antonio Conte) e 11 successi, gli ultimi cinque consecutivi.

SERIE A: San Valentino con il derby d’Italia

La Juventus invece è al quarto posto in coabitazione con la Roma a quota 46 punti, 12 in meno della capolista. Dall’arrivo di Spalletti i bianconeri hanno raddrizzato la stagione e cercano una vittoria per proseguire la loro corsa Champions e dimenticare il 2-2 casalingo con la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Il Derby d’Italia è la sfida più giocata nella storia del calcio italiano. In 241 confronti, la Juventus ha ottenuto 111 vittorie contro le 70 dell’Inter, mentre completano il contro 60 pareggi. Il fattore campo, però, risulta determinante: isolando le sole partite di Serie A giocate al Meazza, il bilancio dice che in 92 precedenti sono arrivati 37 successi dei padroni di casa, 30 pari e 25 exploit degli ospiti.

Una sfida che vale doppio

Nel match di andata s’impose la Juventus con un pirotecnico 4-3 grazie alla rete di Adžić allo scadere, ulteriore conferma di quanto il Derby d’Italia sappia regalare emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Per ulteriori informazioni sulla Serie A puoi visitare il sito di Planetwin365.news